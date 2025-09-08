به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، «ژانا آندریاسیان» وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در سومین روز سفری که به ایران داشت به دیدار احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان آمد.
او امروز صبح (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) به همراه معاونانش نشستی دوستانه با دنیامالی داشت تا در خصوص تقویت همکاریهای حوزههای ورزش و جوانان میان دو کشور گفتگو کند.
این جلسه با صحبتهای وزیر ورزش و جوانان ایران آغاز شد. دنیامالی ضمن خیر مقدم به «ژانا آندریاسیان» و هیئت همراه وی گفت: رابطه میان مردم ایران و ارمنستان یک ریشه تاریخی، فرهنگی و تمدنی دارد. خوشبختانه در سالهای اخیر نیز رابطه دو کشور از پویایی برخوردار بوده و سیر صعودی داشته است. در حال حاضر نیز بین مقامات سیاسی ایران و ارمنستان رایزنیهای مستمر و نزدیکی در جریان است و روابط ما در بخشهای متنوعی نظیر اقتصادی، حمل و نقل، انرژی، علم و فرهنگ، نظامی و امنیتی و موضوعات منطقهای رضایت بخش بوده است.
وزیر ورزش و جوانان با اشاره به سفر یک ماه پیش رئیس جمهور، مسعود پزشکیان به جمهوری ارمنستان و دیدار با همتای خود افزود: رئیس جمهور ایران به توسعه روابط با ارمنستان در همه ابعاد و در سطح راهبردی اعتقاد دارد. ایران همواره از تمامیت ارضی ارمنستان با صراحت حمایت کرده و این یک سیاست ثابت و بدون تغییر است. برای ایران صلح در حوزه قفقاز یک اولویت استراتژیک است. ما همچنان از صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پشتیبانی میکنیم. در دیدار پزشکیان با «وهاگن خاچاتوریان»، ١٢ سند همکاری در محورهای مختلف به امضا رسیده است و روسای جمهور به تواق رسیدند که معاعهده شرکت جامع بین دو کشور آماده و امضا شود. یقینا این سفرها و گفتوگوها به تربیت درک متقابل دو کشور کمک میکند.
وی در ادامه در خصوص تبادلات ورزشی میان جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان نیز خاطرنشان کرد: ما همیشه با دوستان و همکاران ارامنه ارتباط خوبی در زمینه مرادوات ورزشی داشتهایم اما این همکاریها میتواند بهتر از این هم باشد. مثلا این که شطرنج جز منابع درسی در ارمنستان است. وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش ایران میتوانند از تجارب ارمنستان در این بخش استفاده کند. کشتی، وزنه برداری، جودو، ژیمناستیک و بوکس سایر رشتههایی هستند که میان ما اشتراکاتی وجود دارد و میتوانیم از پتانسیل هم استفاده کنیم. کشتی ایران یکی از مدرنترین کمپهای تمرینی و سالن مسابقات را در دنیا دارد. امیدواریم که شرایط فراهم بشود تا تیم های ملی کشتی ارمنستان از این ظرفیت بهره ببرند.
دنیامالی اشاره خاصی هم به ورزش زورخانه و پهلوانی کرد و تصریح کرد: یکی دیگر از بحثهای ما در توسعه ارتباطات ورزشی با ارمنستان، ورزشهای بومی، ملی و آیینی است. من خودم از کسانی هستم که در تاسیس نهاد بین المللی ورزش زورخانهای تلاشهای زیادی را انجام دادم و هر سالانه هیاتهای زیادی را به را به ارمنستان برای حضور در فستیوالهای ورزشی فرستادیم. علاقهمندیم در این زمینه نیز خدماتی را در ارمنستان برپا کنیم.
وزیر ورزش و جوانان در پایان با بیان این که یکی دیگر از راههای تبادل همکاری میان جمهوری اسلامی و ایران و ارمنستان استفاده از ظرفیت استانهای همجوار است، گفت: ما برای این که بهتر بتوانیم از ظرفیت کشورهای همسایه خود در زمینههای ورزش و جوانان استفاده کنیم و اقدامات عملیاتی داشته باشیم به استانداران در استانهای همجوار این اختیار دادیم که همکاری خود را با کشورهای همسایه داشته باشند. طبیعتا ارمنستان هم جز یکی از کشورهای همسایه ما است که علاقهمندی زیادی به ایجاد روابط نزدیک با آن داریم. در حوزه جوانان نیز این آمادگی را داریم جشنوارهها و رویدادهای مشترکی را در هفتههای دوستی بین دو کشور داشته باشیم. توانمندسازی شغلی و مهارت آموزی و تاسیس خانههای جوان، توسعه سمنها از دیگر محورهایی است که میتواند زمینه شراکت و همکاری میان ایران و ارمنستان باشد.
