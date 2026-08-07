خبرگزاری مهر- گروه هنر- سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالش‌های این هنر بپردازیم.

معرفی شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر فجر

از سوی مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای شورای سیاستگذاری چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شدند.

مریم معترف، محمدحسین ایمانی‌خوشخو، بهرام ابراهیمی، حسین مسافر آستانه، حجت‌الله ایوبی، محمدمهدی بهداروند، مریم کاظمی، نادر برهانی‌مرند و جهانشیر یاراحمدی برای عضویت در شورای سیاستگذاری چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر دعوت به همکاری شدند.

مهدی شفیعی خطاب به اعضای شورای سیاستگذاری چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، این جشنواره را مهم‌ترین رویداد نمایشی کشور برای تجلی خلاقیت هنرمندان، محملی برای پاسداشت هویت فرهنگی ایران، گسترش تعاملات هنری و معرفی دستاوردهای ارزشمند تئاتر ایران در سطح بین‌الملل معرفی کرده است و خواستار بهره‌گیری از تجربه، دانش و نگاه راهبردی اعضا در تدوین سیاست‌ها، تعیین رویکردهای کلان، ارتقای کیفیت هنری جشنواره، حمایت از جریان‌های خلاق و تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی این رویداد شده است.

انتشار فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان در ۹ بخش آزاد، دیگرگونه‌های اجرایی، تئاتر ملل، بخش کودک و نوجوان، نمایش‌هایی آئینی و سنتی، نیشتمان، برگزیده جشنواره‌ها، فراگیر و سیمنارهای پژوهشی منتشر شد.

اهداف این جشنواره کمک به تقویت تئاتر خیابانی و تبادل تجربیات نوین گروه‌های نمایشی در تولید و اجرای گونه‌های مختلف تئاتر بیرونی، تقویت امید و همدلی، افزایش نشاط و مشارکت اجتماعی و توجه به مسائل اجتماعی، ارتباط بی‌واسطه با مخاطبان و شهروندان برای انتقال مفاهیم و طرح موضوعات روز جامعه، ایجاد تعامل وتبادل اندیشه و تجربه‌های نوین دانش تئاتر درمیان هنرمندان ایران و جهان و توسعه و ترویج گردشگری و کمک به رونق اقتصادی از طریق برگزاری رویدادهای هنری عنوان شده است.

مهلت ارسال آثار به بخش‌های مختلف جشنواره ۵ مهر: ۱۴۰۵، اعلام نمایش‌های برگزیده: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ و برگزاری جشنواره: ۶ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ خواهد بود.

همچنین آثار برگزیده نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با تأیید دبیر جشنواره‌های مریوان و فجر و هماهنگی با اداره‌کل هنرهای نمایشی، به چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی می‌شوند.

برای دریافت فراخوان جشنواره اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا نعیمی «مده‌آ» را به صحنه می‌برد

نمایش «مده‌آ» که جدیدترین اثر حمیدرضا نعیمی در مقام نویسنده و کارگردان است، با اقتباس از تراژدی «مده‌آ» اثر اوریپیدوس نمایشنامه‌نویس یونان باستان، تولید شده است.

«مده‌آ» نخستین تجربه حضور نعیمی در سالن سمندریان مجموعه ایرانشهر است و اجرای آن به‌زودی آغاز می‌شود.

جزئیات مربوط به زمان آغاز اجرا، بازیگران، عوامل و طراحان این نمایش، متعاقباً‌ اعلام می‌شود.

تمدید «میان دو نفس» در تماشاخانه هامون

نمایش «میان دو نفس» با ترجمه و کارگردانی روجا رمضانی، تهیه‌کنندگی بهنام ابوالقاسم و با بازی روجا رمضانی و خسرو پسیانی که از ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در سالن شماره چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه رفته بود، برای دور دوم اجراهای خود در سالن تئاتر هامون روی صحنه می‌رود.

دور دوم اجراهای این نمایش از ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، هر روز ساعت ۱۸:۳۰، روی صحنه می‌رود.

«میان دو نفس» نوشته دانکن مک‌میلان، نویسنده سرشناس بریتانیایی، است و تازه‌ترین تجربه کارگردانی روجا رمضانی پس از بازگشت او به ایران محسوب می‌شود.

این نمایش روایت‌گر گفتگویی بی‌وقفه و پرتنش میان زن و مردی جوان است که در میانه صف یک فروشگاه، ناگهان تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرند؛ تصمیمی که آنها را وارد سفری عاطفی، پیچیده و پرفرازونشیب می‌کند.

مک‌میلان در این اثر، با زبانی پویا، گزنده و طبیعی، اضطراب‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر را به تصویر می‌کشد.

اعلام آمار فروش سالن‌های دولتی

نمایش «آتش سوزی‌ها» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی که از روز ٣١ تیر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۶٠ تا ٧٠٠ هزار تومان آغاز کرده، با ٩ اجرا و ۴ هزار و ٨٧٠ مخاطب، ٣ میلیارد و ١٠ میلیون و ۴٩٠ هزارتومان فروش داشته است.

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از روز ١٠ تیر اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، روز جمعه ٩ مرداد با مجموع ٢۴ اجرا، ٢ هزار و ٢٠٩ تماشاگر و فروشی معادل ٧۵۶ میلیون و ٧٢٠ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از روز ٨ تیر اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣۵٠ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ٢٨ اجرا و یک هزار و ٩٣١ تماشاگر به فروشی معادل ۵۵٨ میلیون و ٩٨۵ هزار تومان دست یافته است.

«آتش‌سوزی‌ها» تا به امروز فروشی رضایت‌بخش را تجربه کرده است و در مقایسه با «ذرات آشوب» اثر پیشینی که در سالن اصلی تئاترشهر اجرا شد و یا حتی «باد زرد ونگوگ» اثر پیشین آن با استقبال بیشتر مخاطبان همراه بوده است.

۲ اثری هم که در سالن‌های قشقایی و چارسو روی صحنه رفته‌اند با استقبال مخاطبان همراه بوده‌اند.