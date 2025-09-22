 رقابت هیجان انگیز لیگ برتر تکواندو بانوان با حضور ۱۷ تیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره لیگ برتر تکواندو بانوان «جام ایراندخت» (یادواره شهیده زینب کمائی) با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۷ تیم از یکم مهرماه به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

هفته اول این رقابت‌ها طی دو روز، سه‌شنبه اول مهرماه و چهارشنبه دوم مهرماه، برگزار می‌شود. وزن کشی مسابقات اوزان فرد روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه و وزن کشی اوزان زوج یکم مهرماه خواهد بود.

در این دوره از مسابقات علاوه بر ۵۳ بازیکن آزاد تیم‌های آکادمی هور، دیار، اورون الف، اورون ب، ایمن تک پیشرو، هلدینگ رنگ سازی رونق و آئینه، تیم هیأت تکواندو استان همدان، سیمرغ، هلدینگ بناساز فرمانیه، ستارگان، پایگاه قهرمانی، پارس جنوبی، آکادمی آترا، پایگاه سلامت رها، آکادمی ویسی، هدیه سازان اریکه پاسارگاد و ایران استار با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این مسابقات به صورت زنده از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ از شبکه ورزش سیما، برای علاقه‌مندان قابل مشاهده خواهد بود.