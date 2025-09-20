زاگرس جنوبی فاتح لیگ برتر تکواندو نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی بیست و هشتمین دوره مسابقات تکواندو لیگ برتر نوجوانان باشگاه‌های کشور گرامیداشت «شهید نوجوان امیرعلی امینی» که روز جمعه با برگزاری مسابقات اوزان فرد در سالن خانه تکواندو آغاز شده بود، امروز شنبه بیست و نهم شهریورماه با رقابت تکواندوکاران در اوزان زوج پیگیری شد و در پایان زاگرس جنوبی با کسب ۷۶۲ امتیاز عنوان نخست را کسب کرد و جام قهرمانی را به خانه برد.

بارمان ابزار یراق توسن با ۷۱۱ امتیاز روی سکوی نایب قهرمانی ایستاد و ایران جوان اصفهان هم با ۴۷۵ امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. ضمن اینکه جام اخلاق به تیم دانشگاه آزاد اهدا شد.

در پایان این دوره از رقابت‌ها آروین نجفی از الوند مرغ نورستانی به عنوان فنی‌ترین تکواندوکار، پایار آمیخی (بازیکن آزاد) به عنوان تکواندوکار اخلاق، بهبود خداداد سرمربی زاگرس جنوبی به عنوان بهترین مربی، سید علی نورستانی از از مرغ الوند به عنوان بهترین سرپرست، بهمن غفاری از البرز و مرتضی طاهرخانی از قزوین هم به عنوان بهترین داوران فصل انتخاب و معرفی شدند.

برترین‌های لیگ برتر نوجوانان

نتایج اوزان مختلف در هفته پایانی

در وزن ۴۵- کیلوگرم باسان جعفری و مارتیا شمسی زاد هر دو از بارمان ابزار توسن با برتری مقابل همه رقبا به دیدار نهایی راه یافتند که جعفری طلا گرفت و مدال نقره به شمسی زاد رسید. آراز عبداللهی از زاگرس و امیر حسین تک روستا از دانشگاه آزاد هم به صورت مشترک روی سکوی سوم ایستاده و مدال برنز گرفتند.

محمد شایان فنایی از دانشگاه آزاد که هفته گذشته مدال طلای وزن ۴۸- کیلوگرم را کسب کرده بود، این هفته به علی رزمیان از ایران جوان اصفهان باخت و تا رزمیان طلای سوم خود در این رقابت‌ها را کسب کند و فنایی هم نقره گرفت. مدال برنز هم به سید امیر حسین جزایری از ایران جوان و امیر طاها نجف زاده از توسن رسید.

مدال طلای وزن ۵۱- کیلوگرم به طاها ناظر از توسن رسید و هم تیمی او سید امیر حسین موسوی صاحب گردن آویز نقره شد طاها جوادی از زاگرس جنوبی و صدرا صداقت از دانشگاه آزاد مدال برنز را به خود اختصاص دادند.

در وزن ۵۵- کیلوگرک ابوالفضل ایران مدار از زاگرس جنوبی در مبارزه نهایی برابر محمد عرفان خدایی از یاسین پیشرو البرز پیروز شد و طلا گرفت. خدایی به نشان نقره دست یافت و هانی اتحادی از دانشگاه آزاد و محمد جواد تاجیک از زاگرس جنوبی هم صاحب مدا برنز شدند.

آردین نجفی ویسرودی ا ز مرغ الوند نورستانی در مبارزه نهایی وزن ۵۹- کیلوگرم برابرمبین علی پور صاحب برتری شد و به نشان طلا دست یافت. مبین علی پور نقره گرفت و مدال برنز هم به امیرمحمد نصیراحمدی مرد طلایی هفته گذشته و ابوالفضل دولت پور درودخانی از الوند مرغ تعلق گرفت.

در مبارزه نهایی وزن ۶۳- کیلوگرم نتیجه هفته قبل تکرار شد و آرش ضامنی از زاگرس جنوبی یک بار دیگر به امیر اقبالی از توسن باخت و نقره گرفت و اقبالی دومین طلای خود را کسب کرد. امیر حسین کریمی از شهرداری گلستان و سجاد مسلمی از توسن هم مدال‌های برنز این وزن را کسب کردند.

نفرات برتر اوزان زوج

در وزن ۶۸- کیلوگرم همانند دو هفته گذشته محمد مهدی سعادتی و محمد حسین حسین زاده از بارمان ابزار یراق توسن راهی مبارزه نهایی شدند که این بارسعادتی به نشان طلا دست یافت و حسین زاده نقره گرفت.ابوالفضل یزدی از زاگرس و محمد عرفان نجف زاده از دانشگاه آزاد همانند هفته قبل هم نشان برنز را از آن خود کردند.

در وزن ۷۳- کیلوگرم یک فینال تکراری بین رادین زینالی از زاگرس جنوبی و علی چمانه از توسن برگزار شد که همان نتیجه قبلی تکرار شد و زینالی جمع مدال‌های طلای خود را به عدد چهار رساند. چمانه به نشان نقره دست پیدا کرد و بنیامین سلطانی از توسن و امیر رضا ماله میر از هیات تکواندو قزوین هم مدال برنز کسب کردند.

در وزن ۷۸- کیلوگرم حمد جامعه شورانیان از زاگرس جنوبی، سجاد مهدوی مسرور از دانشگاه آزاد را در مبارزه نهایی را شکست داد ونقره هفته قبل را به طلا تبدیل کرد. مهدوی نقره گرفت و طرفان شبان از قهرمانی کوروش گرگان به همراه محمدجواد گریان از بارمان ابزار توسن صاحب نشان برنز شدند.

امیررضا رحمانی زاده از ایران جوان در مبارزه نهایی وزن ۷۸+ کیلوگرم شکست هفته گذشته مقابل ایلیا شهبازی از زاگرس جنوبی را جبران کرد و طلا گرفت. شهبازی روی سکوی نایب قهرمان ایستاد و نقره گرفت. حامد گلزاری و فرید حسن پور هر دو از توسن هم به صورت مشترک سوم شده و برنز گرفتند.

نفرات اوزان زوج