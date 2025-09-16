تکواندو مازندران در مسیر افتخارآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیض‌الله نفجم بعدازظهر سه شنبه در حاشیه مسابقات قهرمانی بسیج مازندران در آمل اظهار داشت: پس از سال‌ها شاهد برگزاری رقابت‌های بسیج استان در سطحی مطلوب و با حضور قهرمانان شاخص هستیم. در این دوره حتی برخی قهرمانان آسیایی نیز حضور یافتند که باعث ارتقای سطح مسابقات شد.

وی با بیان اینکه مازندران همواره یکی از قطب‌های تکواندو کشور بوده است، افزود: این استان با دارا بودن ۴۶ هزار تکواندوکار موفق به کسب مدال‌های متعددی در میادین ملی، آسیایی و جهانی شده است و تنها افتخاری که تاکنون به آن دست نیافته‌ایم مدال طلای المپیک است که امیدواریم در آینده نزدیک این موفقیت نیز حاصل شود.

رئیس هیئت تکواندوی مازندران گفت: با وجود ظرفیت بالای این رشته در استان، کمبود زیرساخت‌ها و امکانات تخصصی از مهم‌ترین چالش‌های تکواندو مازندران به شمار می‌رود.

نفجم افزود: در حوزه امکانات تخصصی ضعف‌هایی وجود دارد اما با پیگیری‌های صورت گرفته به‌ویژه در شهرستان‌هایی مانند محمودآباد امیدواریم شرایط بهتری فراهم شود و هیأت استان صاحب خانه اختصاصی شود.

اعزام دو ورزشکار به مسابقات آسیایی بحرین

رئیس هیئت تکواندوی مازندران همچنین از اعزام ورزشکاران استان به میادین برون‌مرزی خبر داد و گفت: دو تکواندوکار استان به مسابقات آسیایی بحرین اعزام می‌شوند و در رقابت‌های کشورهای اسلامی نیز از میان هشت ورزشکار اعزامی، سه نفر از مازندران انتخاب شده‌اند که این موضوع جایگاه ویژه تکواندو استان را نشان می‌دهد.

دبیر هیئت تکواندو بسیج مازندران نیز گفت: رقابت‌های تکواندو قهرمانی بسیج مازندران در رده سنی جوانان با حضور ۱۲ تیم منتخب شهرستان‌های استان در سالن غدیر شهرداری آمل برگزار شد.

قاسم رسولی در حاشیه این رقابت‌ها با اشاره به سطح بالای مسابقات گفت: این دوره از رقابت‌ها با کیفیتی مثال‌زدنی و در فضایی پرشور برگزار شد و شاهد نمایش‌های فنی درخشان از سوی ورزشکاران جوان استان بودیم.

وی افزود: نفرات برتر به اردوهای انتخابی دعوت خواهند شد تا تیم قدرتمند مازندران برای حضور در رقابت‌های کشوری شکل بگیرد.

رسولی همچنین خاطرنشان کرد: در حاشیه این مسابقات از خانواده‌های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز تجلیل شد که این اقدام معنوی به شور و حال رقابت‌ها جلوه‌ای ویژه بخشید.