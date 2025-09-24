 آغاز لیگ برتر آقایان با به صف شدن مدعیان قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو آقایان «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) با حضور ۵۷ بازیکن آزاد و ۹ تیم از سوم مهرماه به مدت دو روز در محل خانه تکواندو فدراسیون برگزار خواهد شد.

هفته اول این رقابت‌ها طی دو روز، پنج شنبه سوم مهرماه و جمعه چهارم مهرماه، برگزار می‌شود. وزن کشی مسابقات اوزان فرد روز چهارشنبه دوم مهرماه و وزن کشی اوزان زوج سوم مهرماه خواهد بود.

در این دوره از مسابقات ۵۷ بازیکن آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، اکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی به رقابت خواهند پرداخت. این دوره از مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه گرندپری برگزار خواهد شد.