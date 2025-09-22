  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

جشن شکوفه‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد

جشن شکوفه‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد

بوشهر- مراسم جشن شکوفه‌ها و آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس شهرها و روستاهای استان بوشهر برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در استان بوشهر ۲۶۲ هزار دانش‌آموز راهی کلاس‌های درس می‌شوند که روز گذشته جشن جوانه‌ها و امروز جشن شکوفه‌ها برگزار شده است.

غلامرضا دانش فر با اشاره به تحصیل دانش‌آموزان در ۲ هزار و ۶۷ مدرسه استان بوشهر بیان کرد: ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم، فرهنگی، دبیر، معلم پرورشی و مشاور وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان استان بوشهر را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند.

وی تعداد دانش‌آموزان کلاس اولی استان بوشهر را ۲۳ هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: این دانش‌آموزان در هشت هزار و ۵۵۱ کلاس درس سال تحصیلی خود را در همه شهرستان‌ها و مناطق آموزشی این استان آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از تجهیز و بهینه‌سازی فضای آب خوری و سرویس‌های بهداشتی ۲۴۵ مدرسه استان بوشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر استان بوشهر با ۷۸ سانتی متر سرانه فضای آموزشی در کشور رتبه نخست را دارد.

کد خبر 6597714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها