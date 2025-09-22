مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال در استان بوشهر ۲۶۲ هزار دانش‌آموز راهی کلاس‌های درس می‌شوند که روز گذشته جشن جوانه‌ها و امروز جشن شکوفه‌ها برگزار شده است.

غلامرضا دانش فر با اشاره به تحصیل دانش‌آموزان در ۲ هزار و ۶۷ مدرسه استان بوشهر بیان کرد: ۱۶ هزار و ۲۴۰ معلم، فرهنگی، دبیر، معلم پرورشی و مشاور وظیفه تعلیم و تربیت دانش آموزان استان بوشهر را در سال تحصیلی جدید بر عهده دارند.

وی تعداد دانش‌آموزان کلاس اولی استان بوشهر را ۲۳ هزار نفر عنوان کرد و ادامه داد: این دانش‌آموزان در هشت هزار و ۵۵۱ کلاس درس سال تحصیلی خود را در همه شهرستان‌ها و مناطق آموزشی این استان آغاز می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از تجهیز و بهینه‌سازی فضای آب خوری و سرویس‌های بهداشتی ۲۴۵ مدرسه استان بوشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر استان بوشهر با ۷۸ سانتی متر سرانه فضای آموزشی در کشور رتبه نخست را دارد.