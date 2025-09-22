  1. حوزه و دانشگاه
جذب همیاران دانشجو در دانشگاه علامه آغاز شد

معاونت دانشجویی دانشگاه با هدف استفاده از توانمندی‌های دانشجویان در حوزه‌های مختلف و ایجاد فرصت کسب تجربه برای آنان، طرح جذب افتخاری همیار دانشجو را اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ارزشمند دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی و همچنین فراهم آوردن بسترهای لازم برای افزایش مهارت‌آموزی و تجربه‌ اندوزی، طرح جذب همیار دانشجو به صورت افتخاری در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی علاقه‌مندان می‌توانند در بازه زمانی مشخص با مراجعه به سیستم جامع آموزشی گلستان و همچنین سامانه سجاد (سازمان امور دانشجویان) نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند. این فرصت تا ۱۰ مهر ماه سال جاری فراهم خواهد بود.

- مراجعه به سامانه گلستان معاونت دانشجویی دانشگاه به آدرس: https://ems.atu.ac.ir
- مراجعه به سامانه سازمان امور دانشجویان (سجاد) به آدرس: https://portal.saorg.ir

برای دیدن متن کامل اطلاعیه اینجا را کلیک کنید.

