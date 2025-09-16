  1. حوزه و دانشگاه
نشست علمی- تخصصی مکانیزم ماشه در دانشگاه علامه برگزار شد

سیزدهمین نشست علمی- تخصصی حل مسائل کشور، با عنوان «مکانیزم ماشه؛ ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی- تخصصی مکانیزم ماشه؛ ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی، با حضور استادان حقوق و علوم سیاسی، ویژه اعضای هیئت علمی، در تالار صلح دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

در این نشست، استادان دانشگاه علامه طباطبائی علاوه بر تحلیل شرایط موجود و سناریوهای پیش رو، به همفکری درباره راهکارهای حقوقی و سیاسی در این زمینه پرداختند.

گفتنی است این نشست از سلسله نشست‌های حل مشکلات کشور است که از پایان جنگ ۱۲ روزه، در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شده و نتایج حاصل از گفت‌وگوهای علمی، در قالب توصیه‌های سیاستی به نهادهای ذیربط در قوای سه‌گانه ارائه می‌شود.

دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان یک دانشگاه حل‌المسائلی انجام این اقدامات را با هدف انجام مسئولیت اجتماعی، نهاد دانشگاه و کمک به بهبود شرایط زیست اجتماعی و تامین منافع ملی کشور انجام می‌دهد.

زهرا سیفی

