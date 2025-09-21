به گزارش خبرنگار مهر، آغاز سال تحصیلی امسال به دنبال جنگ ۱۲ روزه و برخلاف سالهای گذشته با تغییراتی همراه بود و با توجه به تاخیر برگزاری امتحانات پایان ترم و آزمون سراسری بسیاری از دانشگاهها سال تحصیلی خود را با تاخیر آغاز می کنند.
با همه اینها هم اکنون سال تحصیلی جدید در برخی از دانشگاهها از روز شنبه ۲۹ شهریور آغاز شده و به زودی شاهد بازگشایی سایر دانشگاهها نیز خواهیم بود.
در این میان وزارت علوم بر آموزش حضوری در سال تحصیلی جدید تاکید دارد و اعلام کرده است: تلاش میشود موانع موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود تا تمامی دانشجویان از آموزش حضوری بهرهمند شوند.
در ادامه زمانبندی برخی دانشگاههای مهم کشور برای بازگشایی اعلام شده است که به شرح زیر است:
دانشگاه آزاد اسلامی
در دانشگاه آزاد اسلامی، سال تحصیلی جدید رسماً از ۲۹ شهریور آغاز شده است. مسئولان این دانشگاه اعلام کردهاند که برنامهریزی برای استقبال از دانشجویان ورودی جدید و آغاز نیمسال تحصیلی، بهگونهای انجام شده که کلاسها به صورت حضوری در سراسر واحدها برگزار شود.
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف که پیشتر آغاز سال تحصیلی را همزمان با سایر دانشگاهها برنامهریزی کرده بود، با تصمیم شورای دانشگاه، شروع کلاسها را سه هفته به تعویق انداخت. به این ترتیب، دانشجویان شریف از ۱۹ مهر سال تحصیلی خود را در این دانشگاه آغاز میکنند.
دانشگاه شهیدبهشتی
دانشگاه شهید بهشتی نیز با صدور اصلاحیهای بر تقویم آموزشی خود، اعلام کرده که کلاسها از ۱۹ مهر و به صورت کاملاً حضوری برای دانشجویان ورودی ۱۴۰۳ و ماقبل برگزار خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیشتر تاریخ ۵ مهر به عنوان زمان شروع کلاسها مطرح شده بود، اما برای ارتقاء کیفیت آموزش، این دانشگاه تأکید کرده است که همه فعالیتهای آموزشی از نیمه دوم مهرماه در فضای حضوری دنبال خواهد شد.
دانشگاه علم و صنعت
در این میان، دانشگاه علم و صنعت ایران تقویم متفاوتی دارد و کلاسهای این دانشگاه از یکم مهر آغاز خواهد شد.
سال تحصیلی در کدام دانشگاهها کلید خورد
در میان دانشگاههای بزرگ تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک)، مطابق تقویم آموزشی خود، سال تحصیلی را از ۲۹ شهریور آغاز کردهاند. در همین تاریخ، دانشگاههای تربیت مدرس، خواجه نصیرالدین طوسی، خوارزمی، الزهرا (س) و علوم پزشکی تهران نیز به استقبال سال تحصیلی جدید رفتند و کلاسها در این مراکز به صورت حضوری برقرار شده است.
دانشگاه علامه طباطبائی هم اعلام کرده است که کلاسهای نیمسال اول تحصیلی جدید از ۲۹ شهریور آغاز شده و آموزش در تمامی مقاطع به صورت حضوری انجام می شود.
دانشگاه پیام نور
دانشگاه پیامنور از جمله مراکزی است که فعالیتهای آموزشی خود را زودتر شروع کرده است. کلاسهای این دانشگاه از ۲۲ شهریور آغاز شده و زمان حذف و اضافه آن در بازه ۱۲ تا ۱۹ مهر تعیین شده است. امتحانات پایانترم پیامنور نیز طبق برنامه از ۲ دی تا ۳۰ دی برگزار خواهد شد.
با این حساب، میتوان گفت که بخش عمدهای از دانشگاههای کشور سال تحصیلی خود را از ۲۹ شهریور آغاز کردهاند و دانشگاهها امسال بر آموزش حضوری تمرکز ویژهای دارند. همچنین با توجه به زمان اعلام نتایج کنکور سراسری و کارشناسی ارشد، پیشبینی میشود که ورود نودانشجویان به دانشگاهها در هفته سوم مهرماه انجام شود و بدین ترتیب سال تحصیلی جدید برای آنان کمی دیرتر از سایر دانشجویان آغاز شود.
