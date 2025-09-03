  1. استانها
  2. تهران
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۰۷

پرونده قضایی برای شکارچی متخلف در دماوند تشکیل شد

دماوند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از کشف و توقیف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در عملیات مشترک محیط‌بانان و کلانتری جابان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف و توقیف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در عملیات مشترک محیط‌بانان و کلانتری جابان خبر داد.

میرزاکریمی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح تشدید برخورد با تخلفات شکار و صید در منطقه تار و هویر، محیط‌بانان دماوند با همکاری کلانتری جابان موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ شدند.

وی افزود: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در حال پیگیری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند در پایان خاطرنشان کرد: پاسگاه‌های محیط‌بانی دریاچه تار، کوه سفید و رودافشان به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و گشت‌ها و پایش مناطق تحت حفاظت به طور مستمر انجام می‌شود.

میرزاکریمی در پایان افزود: همچنین شهروندان می‌توانند تخلفات زیست‌محیطی را از طریق شماره پیامکی ۰۹۹۲۱۰۰۱۵۴۰ به اداره حفاظت محیط زیست دماوند گزارش دهند.

