به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منطقه اثر طبیعی ملی دریاچههای تار و هویر یکی از بکرترین زیستبومهای تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به شمار میرود که از تنوع زیستی گیاهی و جانوری غنی برخوردار است.
وی افزود: در این منطقه گونههای ارزشمندی همچون خرس قهوهای زیست میکنند که طی روزهای گذشته، تصویری از ردپای یک قلاده خرس در حاشیه دریاچه هویر به ثبت رسیده است.
میرزاکریمی با اشاره به اقدامات حفاظتی صورت گرفته در دو سال اخیر گفت: با مسدود کردن مسیر دسترسی در فاصله ۵۰۰ متری از دریاچه هویر، میزان تردد در حاشیه این دریاچه کاهش یافته و همین موضوع آرامش بیشتری برای حیاتوحش از جمله کل، بز، قوچ، میش و اخیراً خرس قهوهای به همراه داشته است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند در پایان تأکید کرد: فعالیتهایی همچون آفرود، بیراههنوردی با خودرو و موتورسیکلت، ایجاد سر و صدا و هرگونه رفتار ناهنجار که سکوت طبیعت را بر هم زند، موجب دوری حیاتوحش از زیستگاههای اصلی و آسیب جدی به آنها میشود. از این رو انتظار میرود طبیعتگردان هنگام حضور در این مناطق ملاحظات زیستمحیطی را رعایت کنند.
