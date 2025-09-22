  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

حمایت صنعت‌نفت از شجاعی «قاطعانه» ادامه دارد؛ تخریب مسعود منصفانه نیست

آبادان – مدیرعامل مؤسسه صنعت‌نفت آبادان با دفاع قاطع از سرمربی این تیم گفت: مسعود شجاعی یکی از بزرگان فوتبال ایران است و هیأت‌مدیره باشگاه با تمام توان از او و کادر بومی حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گودرزی ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تیم فوتبال صنعت‌نفت خیلی زود روی روند پیروزی قرار خواهد گرفت و به مدعی جدی صعود تبدیل می‌شود. تیم کیفیت بالایی دارد اما نسبت به فصل گذشته تغییرات گسترده‌ای داشته و برای رسیدن به هماهنگی نیاز به زمان دارد.

وی افزود: هواداران کمی صبر کنند و دست از حمایت برندارند؛ هنوز ۳۰ هفته باقی مانده و تیم در مسیر رشد قرار گرفته است. ما به این مجموعه و کادر فنی اعتقاد داریم.

مدیرعامل صنعت‌نفت آبادان با انتقاد از برخی رفتارها تأکید کرد: تمام امکانات مورد نیاز در اختیار کادر فنی و تیم قرار گرفته است. برخی خیلی زود انتقاد کردند و برخی نیز شروع به تخریب کردند؛ اما تخریب یک اسطوره فوتبال شایسته نیست، هرچند پذیرای انتقادات سازنده هستیم.

گودرزی در واکنش به استعفای مهدی هاشمی‌نسب از کادر فنی بیان کرد: هاشمی‌نسب از بزرگان فوتبال کشور است و امیدواریم در تصمیم خود تجدیدنظر کند و تجربیات ارزشمندش را همچنان در اختیار تیم قرار دهد.

وی با اشاره به جایگاه صنعت‌نفت در لیگ یک ادامه داد: این تیم یکی از شانس‌های جدی صعود به لیگ برتر است. هیچ تیمی در لیگ دست و پا بسته نیست، اما با اتحاد و حمایت هواداران و مسئولان شهری می‌توانیم به هدف برسیم.

مدیرعامل صنعت‌نفت آبادان درباره برگزاری دیدارهای استقلال خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان نیز گفت: مجموعه شهر آبادان به‌ویژه پالایشگاه و شورای تأمین با این موضوع موافق نبودند اما تصمیم نهایی را مدیران ارشد استان گرفتند. امیدواریم تا نیم‌فصل ورزشگاه غدیر اهواز آماده برگزاری مسابقات خانگی استقلال خوزستان شود.

