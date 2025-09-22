صنایع، پیشتاز مصرف برق ایران در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، صنایع همچنان بزرگترین مصرفکننده برق در کشور به شمار میروند. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه، این بخش با مصرف ۳۸ میلیون و ۱۳۸ هزار کیلووات ساعت، معادل ۳۷.۸ درصد از کل برق کشور را به خود اختصاص داده است.
پس از صنعت، بخش خانگی با ۳۰.۸ درصد در جایگاه دوم مصرفکنندگان برق قرار دارد. کشاورزی نیز با ۱۳.۸ درصد در رتبه سوم قرار گرفته و در کنار آن، مصارف عمومی، روشنایی معابر و سایر بخشها در مجموع ۱۷.۶ درصد از برق کشور را مصرف کردهاند.
این آمارها بیانگر آن است که مدیریت مصرف برق در بخش صنعت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده، نقشی تعیینکننده در تعادل شبکه و جلوگیری از خاموشیها خواهد داشت، هرچند مدیریت مصرف در بخشهای دیگر نیز ضرورت دارد.
نظر شما