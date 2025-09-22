تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران برای مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اجرای گسترده برنامه‌های ایمنی و پایداری در شبکه برق کلان‌شهر تهران خبر داد و گفت: امنیت و سلامت دانش‌آموزان در اولویت است.

وی ادامه داد: با اجرای گسترده «طرح پاک» سطح مناطق بیست‌ودو گانه برق شهر تهران در آستانه مهر ماه، همه نقاط نا ایمن شبکه برق شناسایی و به‌طور کامل رفع عیب شده است تا فرزندانمان بتوانند بدون هیچ‌گونه نگرانی از خطرات احتمالی ناشی از شبکه‌های برق، مسیر تحصیل و آموزش خود را دنبال کنند.

مدیرعامل توزیع برق پایتخت افزود: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین پایدار و مطمئن برق مدارس اندیشیده است تا دانش‌آموزان با آرامش خاطر در کلاس‌های درس حاضر شوند و محیطی ایمن و مساعد برای رشد علمی آنان فراهم باشد.

ناظریان تاکید کرد: تلاش شبانه‌روزی همکاران ما بر آن است که خانواده‌ها و جامعه آموزشی کشور اطمینان داشته باشند، شبکه برق شهر تهران همگام با سایر بخش‌های فعال جامعه در خدمت توسعه علمی فرزندان این سرزمین است.