تامین برق پایدار شبکه برق شهر تهران برای مدارس

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از آمادگی تامین برق پایدار و اجرای طرح‌های گسترده ایمنی شبکه برق همزمان با فرارسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی جدید اطلاع داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اجرای گسترده برنامه‌های ایمنی و پایداری در شبکه برق کلان‌شهر تهران خبر داد و گفت: امنیت و سلامت دانش‌آموزان در اولویت است.

وی ادامه داد: با اجرای گسترده «طرح پاک» سطح مناطق بیست‌ودو گانه برق شهر تهران در آستانه مهر ماه، همه نقاط نا ایمن شبکه برق شناسایی و به‌طور کامل رفع عیب شده است تا فرزندانمان بتوانند بدون هیچ‌گونه نگرانی از خطرات احتمالی ناشی از شبکه‌های برق، مسیر تحصیل و آموزش خود را دنبال کنند.

مدیرعامل توزیع برق پایتخت افزود: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین پایدار و مطمئن برق مدارس اندیشیده است تا دانش‌آموزان با آرامش خاطر در کلاس‌های درس حاضر شوند و محیطی ایمن و مساعد برای رشد علمی آنان فراهم باشد.

ناظریان تاکید کرد: تلاش شبانه‌روزی همکاران ما بر آن است که خانواده‌ها و جامعه آموزشی کشور اطمینان داشته باشند، شبکه برق شهر تهران همگام با سایر بخش‌های فعال جامعه در خدمت توسعه علمی فرزندان این سرزمین است.

