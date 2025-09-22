اعلام ساعت کاری ادارات کهگیلویه و بویراحمد از مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینی در خصوص ساعت کاری ادارات، مؤسسات و واحدهای استانی گفت: از اول مهرماه تا اطلاع ثانوی ساعت کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷ صبح تا ۱۴:۳۰ و روزهای پنجشنبه از ۷ صبح تا ۱۳:۳۰ دقیقه است‌.

وی افزود: ساعت کاری مراکز خدماتی، نظامی و درمانی و آموزشی تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ساعت شروع مدارس در تمام مقاطع تحصیلی ۷:۳۰ صبح است و آموزش و پرورش موظف است برنامه‌ریزی لازم برای سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی تاکید کرد: برای والدینی که هر دو شاغل هستند و فرزندی در مقطع پیش‌دبستانی یا ابتدایی دارند ادارات و دستگاه‌های مربوطه موظف هستند در تعامل با یکدیگر، با ساعت کاری شناور یکی از والدین موافقت کنند.

حسینی همچنین ساعت کاری بانک‌های استان را از ساعت ۷ صبح اعلام کرد.