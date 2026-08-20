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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۴

وزیر ورزش: کردستان در اولویت برنامه‌های توسعه ورزش قرار می‌گیرد

وزیر ورزش: کردستان در اولویت برنامه‌های توسعه ورزش قرار می‌گیرد

سنندج- وزیر ورزش و جوانان گفت: کردستان به دلیل استعدادهای انسانی، شرایط اقلیمی و علاقه جوانان به ورزش، باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای ورزش کشور در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کردستان، با اشاره به شرایط کشور و اهمیت تقویت زیرساخت‌های عمومی اظهار کرد: ورزش تنها به توسعه امکانات فیزیکی محدود نمی‌شود و امروز استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناوری و هوش مصنوعی نیز در مسیر رشد ورزشکاران و ارتقای ورزش قهرمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: جوانان کشور از ظرفیت بالایی در حوزه ورزش برخوردارند و ایران در بسیاری از رشته‌ها در سطح آسیا جایگاه قابل توجهی دارد؛ از این رو انتظار جامعه از ورزشکاران کشور در رقابت‌های بین‌المللی و بازی‌های آسیایی، کسب نتایج درخشان است.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ورزش همگانی و قهرمانی گفت: گسترش ورزش در میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند نقش مهمی در سلامت و پر کردن اوقات فراغت جوانان داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از اوقات فراغت جوانان در فضای مجازی سپری می‌شود.

دنیامالی ادامه داد: در کنار ورزش همگانی، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز باید مورد توجه باشد و برای حفظ و تقویت تیم‌های ورزشی، سازوکارهای مناسبی ایجاد شود.

وی با اشاره به محدودیت قانونی دولت در تیمداری اظهار کرد: ممنوعیت تیمداری مستقیم دولت به معنای کنار گذاشتن موضوع ورزش حرفه‌ای نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی و باشگاه‌ها برای تقویت تیم‌های ورزشی استفاده کرد.

ساماندهی نظام باشگاه‌داری در کشور

وزیر ورزش و جوانان از تلاش برای تقویت نظام باشگاه‌داری در کشور خبر داد و گفت: ساماندهی نظام باشگاه‌داری از موضوعات مهمی است که خلأهای قانونی آن طی سال‌های گذشته مشکلاتی ایجاد کرده بود و اکنون با تصویب مقررات مربوط، مسیر برای ساماندهی این حوزه در حال فراهم شدن است.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه کردستان در حوزه ورزش قهرمانی افزود: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد این استان از ظرفیت‌های خالی قابل توجهی برخوردار است و باید بر اساس ویژگی‌های اقلیمی، جمعیتی و استعدادهای موجود، رشته‌های دارای مزیت نسبی در کردستان شناسایی و تقویت شوند.

وی ادامه داد: کردستان در کنار زیرساخت‌های فیزیکی، ظرفیت قابل توجهی در حوزه فناوری و نیروهای توانمند دارد و می‌توان از توان جوانان استان در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی برای توسعه ورزش استفاده کرد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه شرایط اقلیمی و طبیعی کردستان ظرفیت مناسبی برای پرورش ورزشکاران فراهم کرده است، گفت: اگر زیرساخت‌های لازم در استان به سرعت تکمیل و تقویت شود، می‌توان انتظار داشت ورزشکاران کردستان در مدت کوتاهی مسیر رشد خود را طی کنند و در سطح ملی و بین‌المللی به موفقیت برسند.

دنیامالی همچنین با اشاره به گستردگی فضاهای ورزشی کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اماکن ورزشی در اختیار دستگاه‌های مختلف، مدیریت شهری و بخش خصوصی قرار دارد و توسعه ورزش همگانی بدون استفاده از ظرفیت همه این مجموعه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: مدیریت شهری نیز باید در توسعه ورزش همگانی نقش بیشتری ایفا کند، چرا که بخش قابل توجهی از اماکن ورزشی در اختیار شهرداری‌ها برای استفاده عمومی قرار دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند دسترسی مردم به فضاهای ورزشی را افزایش دهد.

ظرفیت آموزش و پرورش برای توسعه فضاهای ورزشی

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش برای توسعه فضاهای ورزشی بیان کرد: همکاری میان وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزان را فراهم کند.

دنیامالی کردستان را در سیاست‌گذاری ورزشی کشور دارای شرایطی ویژه دانست و گفت: این استان به همراه سیستان و بلوچستان از مناطقی است که باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه ورزش مورد توجه خاص قرار گیرد.

وی تصریح کرد: حتی ایجاد یک مترمربع زیرساخت ورزشی جدید در کردستان به دلیل تراکم جمعیتی و علاقه جوانان به ورزش می‌تواند بهره‌وری بالایی داشته باشد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این استان باید با نگاه توسعه‌ای و متناسب با ظرفیت‌های آن انجام شود.

وزیر ورزش و جوانان از تدوین برنامه بلندمدت برای توسعه ورزش در استان‌ها خبر داد و گفت: برای فدراسیون‌های ورزشی برنامه‌های بلندمدت تدوین شده و در ادامه، برنامه‌ریزی اختصاصی برای استان‌ها نیز دنبال می‌شود.

دنیامالی تأکید کرد: کردستان و سیستان و بلوچستان باید در اولویت این برنامه‌ریزی قرار گیرند تا مزیت‌های نسبی، ظرفیت‌های انسانی و توانمندی‌های ورزشی آنها به صورت دقیق شناسایی و برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برنامه عملیاتی تدوین شود.

کد مطلب 6922013

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