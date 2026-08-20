به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کردستان، با اشاره به شرایط کشور و اهمیت تقویت زیرساخت‌های عمومی اظهار کرد: ورزش تنها به توسعه امکانات فیزیکی محدود نمی‌شود و امروز استفاده از ظرفیت‌های علمی، فناوری و هوش مصنوعی نیز در مسیر رشد ورزشکاران و ارتقای ورزش قهرمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: جوانان کشور از ظرفیت بالایی در حوزه ورزش برخوردارند و ایران در بسیاری از رشته‌ها در سطح آسیا جایگاه قابل توجهی دارد؛ از این رو انتظار جامعه از ورزشکاران کشور در رقابت‌های بین‌المللی و بازی‌های آسیایی، کسب نتایج درخشان است.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به ورزش همگانی و قهرمانی گفت: گسترش ورزش در میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند نقش مهمی در سلامت و پر کردن اوقات فراغت جوانان داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که بخش قابل توجهی از اوقات فراغت جوانان در فضای مجازی سپری می‌شود.

دنیامالی ادامه داد: در کنار ورزش همگانی، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای نیز باید مورد توجه باشد و برای حفظ و تقویت تیم‌های ورزشی، سازوکارهای مناسبی ایجاد شود.

وی با اشاره به محدودیت قانونی دولت در تیمداری اظهار کرد: ممنوعیت تیمداری مستقیم دولت به معنای کنار گذاشتن موضوع ورزش حرفه‌ای نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی و باشگاه‌ها برای تقویت تیم‌های ورزشی استفاده کرد.

ساماندهی نظام باشگاه‌داری در کشور

وزیر ورزش و جوانان از تلاش برای تقویت نظام باشگاه‌داری در کشور خبر داد و گفت: ساماندهی نظام باشگاه‌داری از موضوعات مهمی است که خلأهای قانونی آن طی سال‌های گذشته مشکلاتی ایجاد کرده بود و اکنون با تصویب مقررات مربوط، مسیر برای ساماندهی این حوزه در حال فراهم شدن است.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه کردستان در حوزه ورزش قهرمانی افزود: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد این استان از ظرفیت‌های خالی قابل توجهی برخوردار است و باید بر اساس ویژگی‌های اقلیمی، جمعیتی و استعدادهای موجود، رشته‌های دارای مزیت نسبی در کردستان شناسایی و تقویت شوند.

وی ادامه داد: کردستان در کنار زیرساخت‌های فیزیکی، ظرفیت قابل توجهی در حوزه فناوری و نیروهای توانمند دارد و می‌توان از توان جوانان استان در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی برای توسعه ورزش استفاده کرد.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه شرایط اقلیمی و طبیعی کردستان ظرفیت مناسبی برای پرورش ورزشکاران فراهم کرده است، گفت: اگر زیرساخت‌های لازم در استان به سرعت تکمیل و تقویت شود، می‌توان انتظار داشت ورزشکاران کردستان در مدت کوتاهی مسیر رشد خود را طی کنند و در سطح ملی و بین‌المللی به موفقیت برسند.

دنیامالی همچنین با اشاره به گستردگی فضاهای ورزشی کشور اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اماکن ورزشی در اختیار دستگاه‌های مختلف، مدیریت شهری و بخش خصوصی قرار دارد و توسعه ورزش همگانی بدون استفاده از ظرفیت همه این مجموعه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: مدیریت شهری نیز باید در توسعه ورزش همگانی نقش بیشتری ایفا کند، چرا که بخش قابل توجهی از اماکن ورزشی در اختیار شهرداری‌ها برای استفاده عمومی قرار دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند دسترسی مردم به فضاهای ورزشی را افزایش دهد.

ظرفیت آموزش و پرورش برای توسعه فضاهای ورزشی

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت آموزش و پرورش برای توسعه فضاهای ورزشی بیان کرد: همکاری میان وزارت ورزش و جوانان و آموزش و پرورش می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانش‌آموزان را فراهم کند.

دنیامالی کردستان را در سیاست‌گذاری ورزشی کشور دارای شرایطی ویژه دانست و گفت: این استان به همراه سیستان و بلوچستان از مناطقی است که باید در برنامه‌ریزی‌های توسعه ورزش مورد توجه خاص قرار گیرد.

وی تصریح کرد: حتی ایجاد یک مترمربع زیرساخت ورزشی جدید در کردستان به دلیل تراکم جمعیتی و علاقه جوانان به ورزش می‌تواند بهره‌وری بالایی داشته باشد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این استان باید با نگاه توسعه‌ای و متناسب با ظرفیت‌های آن انجام شود.

وزیر ورزش و جوانان از تدوین برنامه بلندمدت برای توسعه ورزش در استان‌ها خبر داد و گفت: برای فدراسیون‌های ورزشی برنامه‌های بلندمدت تدوین شده و در ادامه، برنامه‌ریزی اختصاصی برای استان‌ها نیز دنبال می‌شود.

دنیامالی تأکید کرد: کردستان و سیستان و بلوچستان باید در اولویت این برنامه‌ریزی قرار گیرند تا مزیت‌های نسبی، ظرفیت‌های انسانی و توانمندی‌های ورزشی آنها به صورت دقیق شناسایی و برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برنامه عملیاتی تدوین شود.