دریکوند: رانندگان در زیستگاه یوزهای خراسان شمالی احتیاط کنند

مجید دریکوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پناهگاه حیاتوحش میاندشت جاجرم بار دیگر میزبان یوز ماده «هلیا» و سه تولهاش شده است و حضور این خانواده یوز در زیستگاههای خراسان شمالی، ضرورت همراهی مردم برای حفاظت از این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض را دوچندان کرده است.
وی افزود: بر اساس پایشهای انجامشده، هلیا به همراه سه توله خود در پناهگاه حیاتوحش میاندشت و زیستگاههای پیرامونی تردد دارد و به نظر میرسد در جستوجوی محدودهای مناسب برای رشد و آموزش تولهها و آمادهسازی آنها برای زندگی مستقل است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: افزایش تردد هلیا در بخشهایی از میاندشت و زیستگاههای اطراف، نیازمند توجه و همکاری بیشتر جوامع محلی و افرادی است که در این محدوده تردد دارند.
دریکوند از رانندگان و افرادی که در جادههای عبوری از زیستگاههای یوزپلنگ تردد میکنند خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و در صورت مشاهده یوزپلنگ، از توقف و نزدیک شدن به حیوان خودداری کنند.
وی تأکید کرد: مردم باید از تعقیب، تصویربرداری از فاصله نزدیک و هرگونه ایجاد مزاحمت برای هلیا، تولههایش یا دیگر یوزهای حاضر در منطقه خودداری کنند تا امنیت این گونه ارزشمند و تولههای آن حفظ شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: دو توله دیگر هلیا که چند ماه پیش از مادر جدا شدهاند، اکنون زندگی مستقل خود را در طبیعت دنبال میکنند و طبق پایشهای انجامشده، توانایی شکار و تأمین غذای خود را به دست آوردهاند.
وی افزود: این موضوع نشانهای امیدبخش از ظرفیت زیستگاهی خراسان شمالی برای تداوم حیات یوزپلنگ آسیایی به شمار میرود و حفاظت از این زیستگاه نیازمند همکاری جدی مردم و جوامع محلی است.
دریکوند بیان کرد: در صورت مشاهده هلیا، تولههایش یا دیگر یوزها، موضوع باید در سریعترین زمان ممکن به نزدیکترین واحد محیط زیست یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع داده شود تا مأموران محیط زیست اقدامات لازم را برای حفاظت از این گونه انجام دهند.
نظر شما