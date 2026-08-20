نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای بیانگر استقرار جو ناپایدار تا شنبه بعدازظهر در خراسان شمالی است.
وی افزود: طی امروز افزایش باد در برخی ساعات، افزایش تدریجی ابر و از اواسط شب در برخی نقاط، بهویژه نیمه غربی خراسان شمالی، رگبار باران همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ پیشبینی میشود و در ارتفاعات نیز مه رقیق شکل خواهد گرفت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: سامانه بارشی تا شنبه بعدازظهر در خراسان شمالی فعال خواهد بود و فعالیت آن بیشتر در نیمه شمالی متمرکز است.
داداشی گفت: اوج فعالیت بارشی این سامانه اوایل صبح جمعه در مناطق شمالی و شمالغربی خراسان شمالی پیشبینی میشود و با توجه به رگباری بودن بارشها، آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
وی از شهروندان خواست طی فعالیت این سامانه از رفتن و اتراق در حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از شنبه اوایل شب بهتدریج کاهش ابر آغاز میشود و در روزهای یکشنبه و دوشنبه جو پایدار و آسمان در بیشتر ساعات صاف و آفتابی خواهد بود.
داداشی با اشاره به وضعیت دمایی خراسان شمالی اظهار کرد: روزهای جمعه و شنبه کاهش ۶ تا ۸ درجهای دمای بیشینه قابل انتظار است.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنکترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۶ درجه و گرمترین نقطه از ایستگاه جاجرم با بیشینه دمای ۴۳ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در همین مدت، کمینه دمای بجنورد ۲۲ و بیشینه دمای این شهر ۳۶ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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