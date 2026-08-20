به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه بارسلونا در حال بررسی جذب دومینیک لیواکوویچ دروازهبان کروات، است؛ هرچند هنوز هیچ توافقی میان طرفین صورت نگرفته است.
فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس حوزه نقلوانتقالات فوتبال اروپا در صفحه مجازی خود نوشت: بارسلونا ایده جذب لیواکوویچ و سپس انتقال قرضی او برای یک فصل را در نظر دارد. بر اساس این طرح، دروازهبان کروات میتواند پس از یک فصل بازی به صورت قرضی، در سال ۲۰۲۷ به بارسلونا بازگردد و به عنوان دروازهبان ذخیره خوان گارسیا فعالیت کند.
رومانو تأکید کرده است که این موضوع در حال حاضر تنها یک ایده و گزینه مورد بررسی در بارسلوناست و هنوز هیچ اقدامی نهایی یا توافقی برای انتقال لیواکوویچ انجام نشده است.
دروازهبان کروات در شرایطی مورد توجه بارسلونا قرار گرفته که این باشگاه برای آینده خط دروازه خود برنامهریزی میکند و قرارداد وویچک شزنی نیز در پایان فصل به پایان میرسد. بر همین اساس، مدیران بارسلونا در حال بررسی گزینههایی برای ایجاد عمق بیشتر در این پست هستند.
این دروازه بان در جام جهانی ۲۰۲۲ یکی از ستاره های تیم ملی کرواسی بود و توانست خود را در سطح جهان مطرح کند.
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