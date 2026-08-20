به گزارش خبرنگار مهر، همایش روز جهانی مسجد با شعار «مسجد پایگاه مقاومت و خونخواهی» و همراه با اهتزاز پرچم انتقام و خونخواهی ویژه ارکان مساجد، ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، فرماندهان پایگاه بسیج، مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری وخادمان مساجد شهرستان شهرکرد در مهدیه مصلی امام خمینی (ره) در صبح پنج‌شنبه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن صمدزاده، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان در این همایش با اشاره به تأکیدات امام شهید انقلاب ناظر بر «مسجد برقرار»، اظهار کرد: آقای شهیدمان بر باز بودن و فعال بودن مساجد تأکید داشتند.

صمدزاده با ذکر اینکه از ۱۳۰ مسجد شهرستان شهرکرد ۳۰ مسجد منتخب در طرح «سنگر رویش» مساجد شرکت دارند، ادامه داد: این مساجد برقرار و فعال در راستای فعالیت در حوزه نوجوان‌ و جوان مساعدت و حمایت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ۹۳۰ مسجد در استان چهارمحال و بختیاری داریم، تصریح کرد: ۵۰ مرکز نیکوکاری در مساجد استان داریم که بر طبق برنامه‌ریزی تا پایان سال به ۱۰۰ مرکز خواهد رسید.

صمدزاده بر ضرورت پیگیری مساجد از کمیته امداد امام خمینی (ره) برای راه‌اندازی مراکز نیکوکاری تأکید و تصریح کرد: ایجاد قرض‌الحسنه داخلی مسجد نیز از دیگر فرصت‌ها برای جذب آحاد مردم با اولویت قرار دادن نمازگزاران مسجد، است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: آمادگی کامل برای حمایت از مساجدی که به طرح سنگر رویش با محوریت نوجوانان و جوانان ملحق شوند، وجود دارد که این حمایت‌ها شامل آموزش، پشتیبانی و محتوا و حمایت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خواهد بود.

یادآور می‌شود در این همایش نیم‌روزه، کمیته‌های تخصصی شامل ارکان مساجد، ائمه جماعات، هیئت‌های امنا، فرماندهان پایگاه بسیج، مدیران کانون‌های فرهنگی و هنری وخادمان مساجد به صورت جداگانه نشست‌های کارگاهی را برگزار کردند و اساتید به بیان نکات پرداختند.

سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد پایان‌بخش این همایش بود.