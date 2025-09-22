 ساعت کاری ادارات استان خراسان جنوبی تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حسین موهبتی با اعلام خبر تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی، ساعت کاری کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از فردا سه شنبه یکم مهر تغییر می‌کند.

به گفته وی؛ بر این اساس، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان خراسان جنوبی از یکم تا پانزدهم مهر، روزهای شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۴ تعیین شده است.

وی با اشاره به لغو برنامه تعطیلی روزهای پنجشنبه خاطرنشان کرد: ساعت کاری دستگاه‌ها در روزهای پنجشنبه ۸ تا ۱۳ می‌باشد.