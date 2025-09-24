  1. استانها
خراسان جنوبی زادگاه نیمی از پدران علم ایران است

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: این استان زادگاه نیمی از پدران علم کشور است و با مدرسه تاریخی شوکتیه از پیشگامان آموزش نوین در ایران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر چهارشنبه در مراسم نوروز دانش که در دبیرستان امام حسین (ع) بیرجند برگزار شد، بیان کرد: خراسان جنوبی زادگاه نیمی از پدران علم کشور است و با مدرسه تاریخی شوکتیه از پیشگامان آموزش نوین در ایران به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: از میان ۱۲ پدر علم کشور ۶ نفر، از پرورش یافتگان این خطه هستند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های علمی و تاریخی خراسان جنوبی است.

هاشمی با بیان اینکه امسال بیش از ۱۶ هزار دانش‌آموز پایه اول تحصیل خود را آغاز کردند، افزود: موفقیت دانش‌آموزان خراسان جنوبی در کنکور سراسری نتیجه تلاش معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان می‌باشد و قدردانی از زحمات فرهنگیان وظیفه همه ماست.

وی با بیان اینکه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم مورد توجه ویژه قرار گرفته، اظهار داشت: از سال گذشته ساخت ۱۰۳ مدرسه با بیش از ۴۳۰ کلاس درس در استان در دستور کار قرار گرفت که بخشی از آنها همزمان با آغاز سال تحصیلی افتتاح شد و بخشی در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه همراهی مردم و خیرین در توسعه فضاهای آموزشی نقشی اساسی دارد و موجب اتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف استان می‌شود، گفت: از دانش‌آموزان خواستاریم علاوه بر تحصیل علم، به مسائل فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه داشته باشند زیرا پیشرفت علمی در کنار ارتقای فرهنگی و اجتماعی معنا پیدا می‌کند.

