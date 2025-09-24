  1. استانها
ضرورت تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی خراسان جنوبی

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی مورد تأکید است، گفت: اشتغال روستایی ماندگاری جمعیت و تقویت امنیت منطقه‌ای به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر چهارشنبه در کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه تمرکز بر ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی مورد تأکید است، افزود: اشتغال روستایی ماندگاری جمعیت و تقویت امنیت منطقه‌ای به همراه دارد بنابراین باید همه دستگاه‌ها باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد، گفت: انتظار دارم مدیران دستگاه‌ها با جدیت پیگیر باشند تا خروجی جلسات کارگروه اشتغال منجر به بهبود ملموس زندگی مردم شود.

هاشمی با اشاره به ابتکارات دانش‌آموزان و دانشگاهیان استان در حوزه هوش مصنوعی و نوآوری‌های فناورانه، بیان کرد: بهترین مسیر برای ایجاد اشتغال پایدار، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از ظرفیت‌های علمی و فناورانه است.

استاندار خراسان جنوبی خواستار تقویت بانک‌های استان شد و تاکید کرد: بانک‌ها باید منابع کافی برای تسهیلات مختلف از جمله ازدواج و فرزندآوری داشته باشند که خوشبختانه در این حوزه همکاری خوبی در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به اقدامات گسترده عمرانی و توسعه‌ای صورت گرفته در استان، اظهار داشت: اعتبارات ملی جذب شده در استان، طی یک سال گذشته، رقم قابل توجهی است.

هاشمی ادامه داد: انتظار می‌رود مدیران خراسان جنوبی با همین روحیه پیگیری، اجازه ندهند حقی از استان ضایع شود و از ظرفیت‌های ملی حداکثر استفاده را ببرند.

