مرکز آموزشی درمانی بیمارستان گنجی دشتستان به بهره‌ برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌کرم اخلاقی ظهر دوشنبه در آئین آغاز فعالیت مرکز آموزشی درمانی بیمارستان گنجی دشتستان افزود: ایجاد یک مرکز آموزشی درمانی در این شهرستان همواره یکی از دغدغه‌های جدی مردم و مسئولان بوده که امروز به ثمر نشست.

وی اظهار کرد: این مرکز نقطه آغاز فعالیت‌های توسعه‌ای دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان دشتستان بوده و در مدت کوتاه دو تا سه ماه با همکاری دستگاه‌های مختلف تکمیل و آماده بهره‌برداری شد.

توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی دشتستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهار کرد: برنامه‌های متعددی برای ارتقا و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی در دشتستان پیش‌بینی شده که اجرای آنها نیازمند همدلی و همراهی تمامی دستگاه‌ها و نهادهای محلی است.

اخلاقی با بیان اینکه احداث مراکز آموزشی و خوابگاهی نیز در دستور کار قرار دارد تصریح کرد: تلاش می‌کنیم در مراحل بعدی شاهد افتتاح طرح‌های جدید در حوزه سلامت و آموزش پزشکی در سطح شهرستان و دانشگاه باشیم.

وی هفته دفاع مقدس را گرامی داشته و گفت: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس با وحدت و همت جمعی، پیروزی‌های بزرگی به دست آمد امروز نیز با همکاری و همدلی می‌توانیم مسیر پیشرفت و ارتقای سلامت و آموزش در شهرستان دشتستان را هموار کنیم.