اجرای سطوح ۲ و ۳ طرح پزشک خانواده در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با فرماندار شهرستان دشتستان گفت: از اولویتهای اصلی ما در سطح استان، ارتقا خدمات درمانی در بیمارستان شهید گنجی دشتستان است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: در آیندهای نزدیک، مجوز رسمی تبدیل این مرکز به یک بیمارستان آموزشی درمانی از سوی وزارت بهداشت صادر خواهد شد و از ابتدای مهرماه، پذیرش دانشجویان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در این شهرستان آغاز میگردد.
اخلاقی اظهار داشت: اولویت مهم دیگر ما، ارتقا خدماترسانی به افراد کمبضاعت، بهویژه در مناطق کم برخوردار شهرستان است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر، سطح یک طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مراکز خدمات جامع سلامت در حال اجراست و خوشبختانه ظرفیت لازم برای اجرای سطوح دو و سه این طرح نیز فراهم شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: اجرای کامل طرح پزشک خانواده، خدمات تخصصی با پوشش بیمهای در اختیار مردم قرار میگیرد و پرداختی از جیب بیماران بهطور قابلتوجهی کاهش خواهد یافت.
دغدغه اصلی مردم شهرستان دشتستان حوزه بهداشت و درمان است
فرماندار شهرستان دشتستان بیان کرد: دغدغه اصلی مردم شهرستان دشتستان حوزه بهداشت و درمان است، با حضور تیم مدیریتی جدید در دانشگاه علوم پزشکی، بسیار خوشبین هستیم که شاهد ارتقا زیرساختهای بهداشتی و درمانی شهرستان باشیم.
احمد دشتی تصریح کرد: مجموعه فرمانداری نیز با تمام توان، مشارکت و همکاری لازم را در این مسیر خواهد داشت.
