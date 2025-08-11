اجرای سطوح ۲ و ۳ طرح پزشک خانواده در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر دوشنبه در حاشیه دیدار با فرماندار شهرستان دشتستان گفت: از اولویت‌های اصلی ما در سطح استان، ارتقا خدمات درمانی در بیمارستان شهید گنجی دشتستان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: در آینده‌ای نزدیک، مجوز رسمی تبدیل این مرکز به یک بیمارستان آموزشی درمانی از سوی وزارت بهداشت صادر خواهد شد و از ابتدای مهرماه، پذیرش دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی در این شهرستان آغاز می‌گردد.

اخلاقی اظهار داشت: اولویت مهم دیگر ما، ارتقا خدمات‌رسانی به افراد کم‌بضاعت، به‌ویژه در مناطق کم برخوردار شهرستان است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر، سطح یک طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مراکز خدمات جامع سلامت در حال اجراست و خوشبختانه ظرفیت لازم برای اجرای سطوح دو و سه این طرح نیز فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: اجرای کامل طرح پزشک خانواده، خدمات تخصصی با پوشش بیمه‌ای در اختیار مردم قرار می‌گیرد و پرداختی از جیب بیماران به‌طور قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت.

دغدغه اصلی مردم شهرستان دشتستان حوزه بهداشت و درمان است

فرماندار شهرستان دشتستان بیان کرد: دغدغه اصلی مردم شهرستان دشتستان حوزه بهداشت و درمان است، با حضور تیم مدیریتی جدید در دانشگاه علوم پزشکی، بسیار خوش‌بین هستیم که شاهد ارتقا زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی شهرستان باشیم.

احمد دشتی تصریح کرد: مجموعه فرمانداری نیز با تمام توان، مشارکت و همکاری لازم را در این مسیر خواهد داشت.