به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح شنبه در نشست با مسئولان شهرستان دشتستان اظهار داشت: تلاش های بسیار زیادی به منظور توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی در نقاط مختلف استان بوشهر صورت گرفته است که برنامههای توسعهای دیگری نیز در دست اجرا داریم.
وی به اجرای طرح نظام جامع سلامت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بهبود شاخصهای سلامت در اولویت دولت قرار داشته است و گامهای بسیار مهمی در این زمینه برداشته است و اجرای طرح نظام جامع سلامت یکی از این برنامهها است.
حضور پزشکان جدید در استان بوشهر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ادامه داد: به منظور افزایش خدمات درمانی و بهبود کادر پزشکی از دو ماه آینده شاهد حضور پزشکان جدید در استان خواهیم بود و مشکلی در زمینه کمبود پزشک نخواهیم داشت.
وی از تلاش برای حضور تمام وقت پزشکان متخصص در استان خبر داد و بیان داشت: یکی از برنامههای ما بهسازی و تجهیز فضاهای درمانی در سطح استان بوشهر است که چند برنامه نیز در سطح شهرستان دشتستان اجرا می شود.
خرید یک دستگاه سیتیاسکن برای تجهیز بیمارستان شهید گنجی برازجان
رئیسی از اجرای فاز اول بهسازی ساختمان بیمارستان شهید گنجی برازجان خبر داد و اضافه کرد: در فاز نخست این طرح، ظرفیت 60 تخت بستری در این بیمارستان ایجاد میشودو شاهد فعالسازی اورژانس و کلینیک تخصصی این بیمارستان خواهیم بود.
وی از آغاز مطالعات بهسازی بخشهایی از این بیمارستان خبر داد و اضافه کرد: طرح مالعاتی این طرح تا دو ماه آینده به پایان خواهد رسید و عملیات اجرایی آن آغاز می شود که برای فاز نخست آن 20 میلیارد ریال پیشبینی شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از خرید یک دستگاه سیتیاسکن برای تجهیز بیمارستان شهید گنجی برازجان خبر داد و افزود: این دستگاه با هزینه 24 میلیارد ریال خریداری شده که در آینده نزدیک شاهد راهاندازی آن خواهیم بود.
توسعه بیمارستانها و مراکز درمانی در دشتستان
فرماندار شهرستان دشتستان نیز در این نشست با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته برای توسعه فضاهای بهداشتی و درمانی شهرستان دشتستان، اظهار داشت: یکی از مهمترین نیازهای این بخش در شهرستان دشتستان، توسعه بخشهای سلامت و افزایش تختهای بیمارستان است.
ارسلان زارع اضافه کرد: طرح تحول نظام سلامت یکی از طرحهای بسیار خوب در زمینه بهداشت و درمان بوده است که در اجرای مرحله نخست آن شاهد اقدامات بسیار خوبی بودیم که رضایت بیش از پیش مردم را فراهم ساخت.
وی اضافه کرد: افزایش کیفیت درمان و رضایتمندی مردم و کاهش هزینه های درمانی و بستری از دستاوردهای بسیار مهم اجرای فاز نخست طرح جامع نظام سلامت بود که امیدواریم در مرحله دوم این طرح نیز شاهد بهبود شاخصهای سلامت و دستیابی به اهداف مورد نظر باشیم.
فرماندار شهرستان دشتستان با اشاره به اهمیت وجود پزشکان متخصص در شهرستان دشتستان، اذعان داشت: شهرستان دشتستان در بخش درمان نقش بسیار مهمی دارد و بیماران از شهرستانهای همجوار نی به مراکز درمانی دشتستان مراجعه میکنند.
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