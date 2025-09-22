به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در سخنانی در تشریح عملیات‌های اخیر پلیس آگاهی لرستان، از دستگیری باند سارقان مسافرکش نما خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع هفت فقره سرقت توسط افرادی که تحت پوشش مسافربر و با شیوه‌ای خاص، بانوان را هدف قرار داده بودند، همکاران مقتدر ما در پلیس آگاهی با رصد، شناسایی و یک اقدام عملیاتی ضربتی، این باند را متلاشی کردند.

وی افزود: اعضای این باند درحالی‌که تحت تعقیب بودند، باز هم اقدام به سوارکردن مسافر و سرقت در طول مسیر کرده بودند که در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. این سارقان به هر هفت فقره سرقت اعتراف کرده‌اند و مال‌باختگان نیز شناسایی شده‌اند. برآورد اولیه ارزش ریالی اموال مسروقه بیش از ۷۰ میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه پلیس از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق شهروندان فروگذار نخواهد کرد، از مردم خواست تا خود نیز با رعایت نکات ایمنی، زمینه را برای اعمال مجرمانه فراهم نکنند، آنچه که از همراهی مردم عزیز انتظار داریم، این است که با رعایت مراقبت‌های لازم، کار را برای مجرمان آسان نکنند. اینکه ماشینی با دو یا سه سرنشین متوقف شده و راننده تقاضای جابه‌جایی بانوان را می‌کند، عزیزان باید دقت لازم را داشته باشند و تحت هیچ شرایطی سوار این خودروها نشوند.

سردار هاشمی فر بر استفاده از وسایل نقلیه عمومی مورداعتماد تأکید کرد و بیان داشت: ظرفیت‌های زیادی برای حمل‌ونقل عمومی امن فراهم شده است؛ ما امروز اسنپ، تاکسی‌سرویس‌ها و وسایل نقلیه عمومی فراوانی در سطح شهر و اتوبوس در محورها داریم که بایستی از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. حتی در صورت استفاده از این وسایل، دقت نظر داشته باشیم و قبل از سوارشدن، به شماره پلاک خودرو توجه کنیم تا کار برای مجرمان سخت‌تر شود.

وی در ادامه سخنان خود، به یک خبر دیگر اشاره کرد و افزود: علاوه بر این، یک باند سه‌نفره از سارقان منزل نیز در دست تحقیق هستند و اموال مکشوفه از آن‌ها کشف و در حال بررسی است. امیدواریم باهمت دوستان بتوانیم ریشه همه سارقینی که در اشکال مختلف، علاوه بر جنبه مادی، جنبه روحی و روانی و جسمی را نیز بر مال‌باختگان تحمیل می‌کنند، خشکانده و عدالت را برقرار کنیم.