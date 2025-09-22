عامل اخاذی در فضای مجازی پلدختر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنها در شبکههای اجتماعی، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: پس از تحقیقات صورتگرفته مشخص شد فردی سابقهدار در فضای مجازی با همکاری یک نفر اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از عموم شهروندان به این صورت که گوشیهای تلفن همراه شکات را هک و عکس و فیلمهای خصوصی آنها را دریافت و با تهدید آنها که در فضای مجازی اقدام به بارگذاری آنها میکند.
فرمانده انتظامی پلدختر، گفت: کلاهبردار از شهروندان درخواست پرداخت مبلغ دو تا سه میلیارد ریال وجه نقد کرده است تا عکس و فیلمهای شخصی را در فضای مجازی انتشار ندهد، فرد سودجو به اتهام کلاهبرداری در چند استان کشور تحت تعقیب پلیس فتا بوده است.
سرهنگ گراوند، بیان داشت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلدختر با بررسیهای اولیه و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.
وی با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شده است، گفت: در تمام مواردی که کاربران فضای مجازی دچار آسیب شده و در تله افراد کلاهبردار گرفتار میشوند، عدم توجه به توصیههای پلیس کاملاً مشهود است.
