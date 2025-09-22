هشدار هواشناسی دریایی سطح نارنجی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی هرمزگان بر اساس فعالیت سامانه وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی و مواج شدن خلیج فارس هشدار نارنجی صادر کرد.

متن هشدار به شرح زیر است؛

زمان شروع اواخر وقت سه شنبه ۱۴۰۴٫۰۷٫۰۱

زمان پایان صبح پنج شنبه ۱۴۰۴٫۰۷٫۰۳

نوع مخاطره وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی گاه گرد و غبار در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت ۳۰) (نات و مواج شدن دریا در محدوده ۲۰۰ سانتی متر (۷) پا) در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز به ویژه طی روز چهارشنبه با تاکید بر جزایر کیش و لاوان

منطقه اثر مناطق ساحلی و دور از ساحل خلیج فارس و غرب تنگه هرمز

اثر مخاطره اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی آسیب به شناورها بخصوص شناورهای سبک پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی اختلال در تردد شناورهای مسافربری با تاکید بر بنادر غربی استان

توصیه جلوگیری از تردد شناورهای سبک و صیادی و منع فعالیت‌های تفریحی و شنا در کیش لاوان، سیری ابوموسی خمیر لنگه، تنب بزرگ و کوچک قشم و هنگام جلوگیری از خروج شناورها از مبادی غیر مجاز تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورهای مسافربری در بنادر غربی و مرکزی عدم تردد شناورها به مقاصد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و استان‌های خوزستان و بوشهر.