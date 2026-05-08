به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده با اشاره به جزئیات این سامانه پیش‌بینی شده، افزود: وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل خلیج‌فارس و تنگه هرمز، اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، خسارت به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری (به ویژه در بنادر غربی استان) و کشتی‌های تجاری مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در سواحل، جزایر و برخی نقاط دور از ساحل استان محتمل است، توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کرده و هرگونه فعالیت تفریحی و شنا، به ویژه در محدوده جزایر کیش، لاوان، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ و کوچک، بندرلنگه، خمیر، قشم، هنگام، لارک و سیریک ممنوع است.

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان تأکید کرد: از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز جلوگیری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها، خصوصاً در مسیرهای استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس اندیشیده شود.