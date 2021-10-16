خلیج فارس مواج می شود/اختلال در تردد شناورهای تجاری و مسافری

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: طبق اعلام هواشناسی طی مدت زمانی اعلام شده وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی و مواج شدن خلیج فارس به ویژه در ساعات بعد از ظهر و شب را شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در هفته جاری در آب های خلیج فارس به ویژه مناطق فراساحلی جزایر کیش و لاوان به سمت جنوب و غرب وزش باد نسبتاً شدید در محدوده ۵۰ کیلومتر در ساعت و افزایش ارتفاع موج تا حداکثر ۲۰۰ سانتیمتر را خواهیم داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: طی روزهای یاد شده اختلال در تردد کشتی های تجاری و شناورهای مسافربری و آسیب به تورهای صیادی دور از انتظار نیست و با توجه به مواج شدن خلیج فارس باید از تردد کشتی های تجاری از هرمزگان به سمت استان های بوشهر و خوزستان و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.

وی تاکید کرد: از روز دوشنبه تا جمعه هفته جاری با توجه به پیش بیش بینی هواشناسی استان، شدت باد در محدوده تنگه هرمز و بنادر شرقی هرمزگان در حدود ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید که باید از تردد شناورهای سبک به سمت بنادر غرب استان اجتناب شود و همچنین طی مدت یاد شده هرگونه فعالیت تفریحی و شنا در مناطق جنوبی و غرب جزایر کیش و لاوان ممنوع است.