داودی: «منال» تنها گزینه قطعی برای دفن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودی عصر دوشنبه در نشست فصلی با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای قوانین شهری بدون مشارکت و هماهنگی همه بخش‌ها امکان‌پذیر نیست و همین مسئله گاهی باعث کندی در روند پروژه‌ها می‌شود.

شهردار آمل در ادامه به موضوع مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: پاساکش ظرفیت محدودی برای دفع زباله دارد اما به دلیل موقوفه بودن با موانع قانونی روبه‌روست. در مقابل، منطقه «منال» هیچ‌گونه منع قانونی از سوی منابع طبیعی و محیط زیست ندارد و تنها تبعات اجتماعی آن باید مدیریت شود.

وی تصریح کرد: انتخاب منال به‌عنوان مکان دفن و مدیریت پسماند، بهترین گزینه پیش‌روی شهر آمل است.

داودی با اشاره به پروژه مرمت و ساماندهی دروازه در میدان هزار سنگر گفت: این اثر ظرفیت تبدیل شدن به یکی از نمادهای گردشگری آمل را دارد.

شهردار آمل خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری این است که دروازه میدان هزار سنگر به یک سازه شاخص و ماندگار برای شهروندان و گردشگران تبدیل شود.

وی همچنین از روند اجرای طرح لکه‌گیری و آسفالت تاکید کرد: شهرداری آمل با برنامه‌ریزی مشخص، عملیات لکه‌گیری ۴ برابر و به نسبت ۹ سال گذشته آسفالت انجام شد ولی نیاز است کیفیت معابر و تسهیل در تردد شهروندان ارتقا یابد.