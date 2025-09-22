به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی فرا رسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان را به آرارات میرزویان وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت.
پیام وزیر امور خارجه خطاب به وزیر امور خارجه ارمنستان به شرح زیر است:
جناب آقای آرارات میرزویان
وزیر محترم امور خارجه جمهوری ارمنستان
تبریک صمیمانه اینجانب را به مناسبت فرارسیدن سالگرد استقلال و روز ملی جمهوری ارمنستان پذیرا باشید.
دو ملت دوست و همسایه ایران و ارمنستان از پیوندهای ریشهدار تاریخی و تمدنی برخوردارند که سرمایه ارزشمندی برای تعمیق و توسعه روابط دو کشور در حوزههای گوناگون است. جای خرسندی است که شاهد روندی پویا در روابط دوجانبه و همکاریهای دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقهای و بینالمللی هستیم.
اطمینان دارم در پرتو اراده و دوراندیشی رهبران دو کشور، روابط دو کشور در راستای تأمین منافع مشترک و تقویت صلح و ثبات در منطقه بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه
نظر شما