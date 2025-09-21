پیام عراقچی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، گفت: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی و افزودن مدال زرین دیگری به کارنامه پرافتخار این رشته، مایه سربلندی ملت ایران است.
وی ادامه داد: این دستاورد، گواه روشنی بر توانمندی، انسجام و پشتکار ملیپوشان جوان و کادر فنی پرتلاش است که با همت و تلاش بیوقفه، در عرصه کشتی جهان تاریخسازی کردند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: قهرمانی جهان را به اعضای تیم، مربیان، خانوادهها و مردم ورزشدوست کشور تبریک میگویم و امیدوارم این مسیر موفقیت با قدرت و انگیزهای افزون ادامه یابد.
