  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۵۸

پیام عراقچی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهان

پیام عراقچی به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهان

وزیر امور خارجه گفت: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی و افزودن مدال زرین دیگری به کارنامه پرافتخار این رشته، مایه سربلندی ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، گفت: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی در جام جهانی و افزودن مدال زرین دیگری به کارنامه پرافتخار این رشته، مایه سربلندی ملت ایران است.

وی ادامه داد: این دستاورد، گواه روشنی بر توانمندی، انسجام و پشتکار ملی‌پوشان جوان و کادر فنی پرتلاش است که با همت و تلاش بی‌وقفه، در عرصه کشتی جهان تاریخ‌سازی کردند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: قهرمانی جهان را به اعضای تیم، مربیان، خانواده‌ها و مردم ورزش‌دوست کشور تبریک می‌گویم و امیدوارم این مسیر موفقیت با قدرت و انگیزه‌ای افزون ادامه یابد.

کد خبر 6596250
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها