طوفان شن مدارس شهرستان زابل را در اول مهر تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران شهرستان زابل اعلام کرد: بر اساس تصمیم ریاست ستاد مدیریت بحران شهرستان و با توجه به وقوع پدیده طوفان همراه با گرد و غبار، کاهش محسوس دید افقی و بهمنظور صیانت از سلامت دانشآموزان و پیشگیری از مشکلات تنفسی ناشی از وضعیت جوی منطقه سیستان، کلیه مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستان زابل در روز سهشنبه مورخ ۱ مهر ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.
کلاسهای سایر مقاطع تحصیلی طبق روال عادی برقرار میباشد.
ستاد مدیریت بحران شهرستان به عموم شهروندان توصیه کرد: به منظور حفظ سلامتی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی، از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند.
نظر شما