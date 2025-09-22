طوفان شن مدارس شهرستان زابل را در اول مهر تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران شهرستان زابل اعلام کرد: بر اساس تصمیم ریاست ستاد مدیریت بحران شهرستان و با توجه به وقوع پدیده طوفان همراه با گرد و غبار، کاهش محسوس دید افقی و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از مشکلات تنفسی ناشی از وضعیت جوی منطقه سیستان، کلیه مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اول شهرستان زابل در روز سه‌شنبه مورخ ۱ مهر ۱۴۰۴ تعطیل خواهد بود.

کلاس‌های سایر مقاطع تحصیلی طبق روال عادی برقرار می‌باشد.

ستاد مدیریت بحران شهرستان به عموم شهروندان توصیه کرد: به منظور حفظ سلامتی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند.