به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر با اشاره به اهمیت نگاه متوازن به حوزههای علمیه، بر ضرورت پررنگکردن نقاط قوت و دستاوردهای این نهاد تأکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها تأکید کردهاند که نقاط قوت کشور باید روایت و تبیین شود و نباید صرفاً راوی نقاط ضعف باشیم.
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: این نگاه در مورد حوزههای علمیه نیز صادق است؛ ضعفها وجود دارد، اما نباید آنها را برجستهتر از ظرفیتها و برکات حوزه نشان داد.
وی با بیان اینکه حوزههای علمیه در سالهای اخیر پیشرفتهای چشمگیری داشتهاند، افزود: روزگاری حوزه استان تنها در سطح مقدمات فعال بود، اما امروز شاهد راهاندازی پایههای عالی، سطح سه، درس خارج و رشتههای تخصصی مانند کلام و مشاوره اسلامی هستیم. همچنین جذب طلاب در استان بوشهر نسبت به بسیاری از استانهای دیگر وضعیت مطلوبتری دارد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به نقش حوزه در پرورش نخبگان حوزوی و علمی تأکید کرد: طلاب و اساتید حوزههای علمیه امروز صاحبنظر، اهل تحقیق و تحلیل هستند و این خود یکی از برکات بزرگ حوزه به شمار میرود. اگر حوزههای علمیه ضعیف بودند، چنین محصولاتی تربیت نمیشد.
وی همچنین با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با هیئت دولت گفت: مسئولان، رسانهها و همه نهادهای مرتبط با نظام باید روایتگر قوتها باشند و از ناامیدکردن نسل جوان پرهیز کنند. در حوزه نیز باید با همین نگاه حرکت کرد تا مسیر پیشرفت ادامه یابد.
امام جمعه بوشهر ضمن قدردانی از مدیران و اساتید حوزههای علمیه استان خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات جذب طلاب در کشور، حوزههای علمیه بوشهر در سال جاری رشد مناسبی داشتهاند که این امر نتیجه تلاشهای مدیران مدارس، اساتید و همکاری مرکز مدیریت حوزههای علمیه است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر تأکید کرد: طلبگی تنها تحصیل علوم نیست، بلکه ساختن انسانهای وارسته، متفکر، نقاد و خلاق برای میدان عمل است. حوزه مطلوب باید چنین نسلی را تربیت کند تا ادامهدهنده راه پیامبران و عالمان دین باشد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر، موفقیت در طلبگی را در گرو «شناخت هدف، انتخاب راه درست و ایمان و تلاش جدی» دانست و بر ضرورت تعمیق معرفت دینی و اهتمام به قرآن کریم تأکید کرد.
لزوم تبیین مسیر طلبگی
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به لزوم تبیین مسیر طلبگی گفت: هر انسانی در ذات خود به دنبال موفقیت است، در حوزه نیز اگر طلبه هدف را نشناسد یا راه درست را نداند، به بیراهه میرود. موفقیت طلبه زمانی رقم میخورد که هدف طلبگی را بداند، مسیر درست را بشناسد و با ایمان و جدیت تلاش کند.
وی افزود: هدف از طلبگی عالم دین شدن و تبلیغ دین خداست؛ همان رسالتی که پیامبران الهی عهدهدار بودند، این تبلیغ گاهی زبانی است، گاهی عملی، اجتماعی یا حتی در سطح ایجاد حکومت. بنابراین طلاب باید دین خدا را بهخوبی و بهطور عمیق بشناسند و برای فهم و تبیین آن کوشا باشند.
امام جمعه بوشهر با تأکید بر اهمیت اجتهاد در حوزههای علمیه اظهار داشت: قله حوزه، پرورش مجتهدان است، مجتهدی که دین را با موازین دقیق بفهمد و بتواند آن را در جامعه عرضه کند، به رسالت اصلی طلبگی رسیده است.
وی بیان کرد: اگر عالمی تنها به تحصیل بسنده کند و اثری در جامعه نداشته باشد، از هدف حوزه فاصله گرفته است.
نقش علوم پایه در حوزه
وی با اشاره به نقش علوم پایه در حوزه گفت: ادبیات عرب، اصول، فقه، تفسیر و دیگر علوم پایه، زبان دین را به طلبه میآموزند و نباید مورد بیتوجهی قرار گیرند، همچنین حفظ قرآن از مهمترین اولویتهاست. یک عالم دین باید با قرآن مأنوس باشد تا در تبلیغ دین موفق شود.
آیتالله صفایی بوشهری در ادامه با توصیه به طلاب درباره جدیت در درس و نظم آموزشی گفت: طلبه باید علاوه بر حضور فعال در کلاسها، پیشمطالعه داشته باشد، مباحث را جمعبندی کند و از مشاورههای علمی و اخلاقی استفاده نماید. ایمان به مسیر طلبگی و تلاش منظم، رمز موفقیت در این راه است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: حوزه علمیه باید طلاب را به متفکرانی خلاق و نقاد تبدیل کند؛ عالمانی که همچون ستارگان، جامعه را هدایت کنند، این مسیر با شناخت هدف، راه درست، ایمان و تلاش پیگیر تحقق خواهد یافت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر نقش ایمان و تلاش در مسیر تحصیل علوم دینی، جدیت و نظم در حوزه را رمز اصلی موفقیت طلاب دانست.
آیتالله صفایی بوشهری اظهار داشت: انسان اگر به کار خود ایمان نداشته باشد، خسته و دلزده میشود. طلبگی راهی است که تنها با ایمان، جدیت و تلاش مناسب میتوان در آن موفق شد. همانطور که حضرت امیرالمؤمنین (ع) به کمیل فرمودند، مؤمن محتاج معرفت است و این حرکت طلبگی باید بر پایه معرفت و ایمان آغاز شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده طلاب از مشاوران علمی و اخلاقی و همچنین بهرهگیری از اساتید برجسته افزود: اساتید حوزه تنها آموزگار نیستند، بلکه باید مربی و راهنما نیز باشند. حضورشان باید هم در کلاس و هم در هدایت طلاب تداوم داشته باشد. مدرسه حوزه همچون یک ساعت است؛ اگر هر بخش وظیفه خود را بهدرستی انجام ندهد، حرکت کل مجموعه دچار اختلال میشود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران تحصیل گفت: وقتی انسان به درس علاقه و ایمان داشته باشد، حتی از تعطیلی ناراحت میشود و با شوق به یادگیری ادامه میدهد. طلبه باید درس را با نشاط و علاقه دنبال کند، نه از سر اجبار و کسالت.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نظم آموزشی در حوزه خاطرنشان کرد: حوزه علمیه دانشگاه نیست که الزام بیرونی داشته باشد؛ طلبگی انتخابی آگاهانه است. بنابراین، هر طلبه باید با اختیار خود در مسیر بزرگ شدن قدم بردارد، همانطور که بزرگان حوزه مانند امام خمینی (ره) و شهید مطهری چنین کردند.
وی همچنین با تقدیر از تلاش مدیران و معاونان حوزه علمیه استان گفت: اساتید و مدیران حوزه باید در کنار تدریس، پرورشدهنده و هدایتگر طلاب باشند. امروز وظیفه ماست که با همت جمعی، حوزهای پویا و منسجم داشته باشیم تا پاسخگوی نیازهای علمی و دینی جامعه باشد.
نظر شما