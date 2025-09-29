به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده در جمع طلاب تازه ورود خانم استان هرمزگان، طلبگی را توفیقی الهی دانست که نصیب هر فردی نمیشود و اظهار کرد: ورود به مسیر تحصیل علوم دینی با هدایت قلبی و عنایت حضرت ولیعصر (عج) امکانپذیر است و کسی که این لباس را بر تن کرده در حقیقت به سربازی در رکاب ولی خدا پذیرفته شده است.
وی با بیان اینکه استمرار این مسیر نیازمند شکرگزاری و جدیت است، تصریح کرد: دوران تحصیل در حوزه باید به معنویت، تکرار دروس، مطالعه عمیق و تقویت علوم پایه اختصاص یابد. بهویژه ادبیات عرب که زیربنای علمی هر طلبه است و بیتوجهی به آن موجب ضعف در مراتب بالاتر علمی خواهد شد.
آیتالله عبادیزاده با تأکید بر حساسیت ایام جوانی، افزود: جوانی سرمایهای است که اگر با غفلت یا لغزشهای کوچک از دست برود، جبران آن دشوار خواهد بود. شناخت محرمات، پرهیز از ترک واجبات و رعایت تکالیف الهی باید همواره مورد توجه طلاب باشد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به ضرورت آگاهی از مسائل روز بیان کرد: طلاب نمیتوانند نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه بیتفاوت باشند؛ چرا که رسالت آنان تنها در حجره خلاصه نمیشود، بلکه همانگونه که امام صادق (ع) فرمودند باید «خبیر» و «بصیر» باشند تا در عرصههای مختلف جامعه نقشآفرینی کنند.
وی در پایان، حوزههای علمیه را گنجینهای ارزشمند از علوم اسلامی دانست و گفت: بهرهگیری کامل از این ظرفیت نیازمند جدیت، آمادگی پیش از حضور در کلاسها و اهتمام به مطالعه مستمر است تا طلاب بتوانند در آینده پاسخگوی نیازهای علمی و دینی جامعه باشند.
