آیت الله عبادی زاده: طلبگی پذیرش در سربازی ولی‌عصر(عج) است

بندرعباس- نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه طلاب باید خبیر و بصیر در مسائل روز باشند، گفت:طلبگی پذیرش در سربازی ولی‌عصر(عج) است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در جمع طلاب تازه ورود خانم استان هرمزگان، طلبگی را توفیقی الهی دانست که نصیب هر فردی نمی‌شود و اظهار کرد: ورود به مسیر تحصیل علوم دینی با هدایت قلبی و عنایت حضرت ولی‌عصر (عج) امکان‌پذیر است و کسی که این لباس را بر تن کرده در حقیقت به سربازی در رکاب ولی خدا پذیرفته شده است.

وی با بیان اینکه استمرار این مسیر نیازمند شکرگزاری و جدیت است، تصریح کرد: دوران تحصیل در حوزه باید به معنویت، تکرار دروس، مطالعه عمیق و تقویت علوم پایه اختصاص یابد. به‌ویژه ادبیات عرب که زیربنای علمی هر طلبه است و بی‌توجهی به آن موجب ضعف در مراتب بالاتر علمی خواهد شد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با تأکید بر حساسیت ایام جوانی، افزود: جوانی سرمایه‌ای است که اگر با غفلت یا لغزش‌های کوچک از دست برود، جبران آن دشوار خواهد بود. شناخت محرمات، پرهیز از ترک واجبات و رعایت تکالیف الهی باید همواره مورد توجه طلاب باشد.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با اشاره به ضرورت آگاهی از مسائل روز بیان کرد: طلاب نمی‌توانند نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه بی‌تفاوت باشند؛ چرا که رسالت آنان تنها در حجره خلاصه نمی‌شود، بلکه همان‌گونه که امام صادق (ع) فرمودند باید «خبیر» و «بصیر» باشند تا در عرصه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی در پایان، حوزه‌های علمیه را گنجینه‌ای ارزشمند از علوم اسلامی دانست و گفت: بهره‌گیری کامل از این ظرفیت نیازمند جدیت، آمادگی پیش از حضور در کلاس‌ها و اهتمام به مطالعه مستمر است تا طلاب بتوانند در آینده پاسخ‌گوی نیازهای علمی و دینی جامعه باشند.

