افزایش ترافیک صبحگاهی تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرنگار مهر، ترافیک صبحگاهی تهران در معابر و بزرگراه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید امروز اول مهرماه افزایش یافت.

پلیس راهور پیش بینی کرده بود همزمان با آغاز سال تحصیلی، ترافیک شهری تا ۳۰ درصد افزایش یابد. به همین منظور جهت ارتقای ایمنی تردد دانش‌آموزان و تأمین نظم و آرامش در آغاز سال تحصیلی، پلیس راهور طرح ویژه ترافیکی در سراسر کشور اجرا کرده است.

رفع نواقص تابلوها و خط‌کشی‌های اطراف مدارس، ایمن‌سازی معابر به‌ویژه در حاشیه راه‌ها و همچنین تشدید نظارت بر سرویس‌های مدارس از نظر داشتن مجوز و رعایت ظرفیت و قوانین رانندگی، بخشی از اقدامات در این طرح است.

افزایش استفاده از خودروهای شخصی یکی از عوامل اصلی ایجاد گره‌های ترافیکی در اطراف مدارس است و به همین دلیل استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی داشته باشد.

همچنین از ۴۴۹۰ مدرسه موجود در تهران، ۲۹۹ مدرسه در کنار معابر بزرگراهی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی و شهید صدر و… است.