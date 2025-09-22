نشاط اجتماعی بدون جوانان ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه آئین اختتامیه دوره تربیت مدرسان طرح جوانی جمعیت وزارت ورزش و جوانان کشور، با حضور مسئولان استانی، مدرسین و فعالان فرهنگی در همدان برگزار شد. این دوره در راستای آموزش و توانمندسازی مربیان و فعالان حوزه جمعیت و خانواده طراحی شده بود.

در این مراسم، اسدالله ربانی‌مهر با اشاره به نقش کلیدی جوانان در پیشرفت جامعه، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی ما، ایجاد و حفظ نشاط اجتماعی در شهر همدان است.

معاون امور اجتماعی استانداری همدان افزود: نشاط اجتماعی بدون بهره‌گیری از توان و حضور فعال جوانان ممکن نیست. متأسفانه همدان هم‌اکنون پنجمین استان کشور از نظر نسبت جمعیت سالمندی است و این وضعیت باید با برنامه‌ریزی، تغییر یابد.

ربانی‌مهر خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و اجرای طرح‌های حمایتی از ازدواج و فرزندآوری، از مهم‌ترین مسیرهای تغییر این شاخص جمعیتی است.

در بخش دیگری از این مراسم، معصومه باقری مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان، بر اهمیت اجرای سیاست‌های جمعیتی تأکید کرد و گفت: افزایش نرخ فرزندآوری و توجه به جمعیت جوان، از اولویت‌های اصلی ما در حوزه خانواده است. این رویکرد نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، به‌ویژه در زمینه فرهنگ‌سازی و ایجاد انگیزه برای جوانان است.

وی افزود: دوره تربیت مدرس طرح جوانی جمعیت، فرصت ارزشمندی برای انتقال مفاهیم و راهکارهای عملی به فعالان اجتماعی، مربیان و کنشگران است و می‌تواند سرعت تحقق اهداف جمعیتی استان را افزایش دهد.