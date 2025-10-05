به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر در نشست شورای اجتماعی شهرستان تویسرکان با حضور امام‌جمعه این شهرستان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای نشاط اجتماعی را از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه اجتماعی و فرهنگی استان عنوان و اظهار کرد: سه آسیب اعتیاد، طلاق و خودکشی در اولویت مبارزه قرار دارند و بر اساس تقسیم کار ملی، همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای برنامه در این زمینه هستند.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری تویسرکان افزود: جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای تقویت نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستند و باید با مشارکت فعال سمن‌ها و معرفی ظرفیت‌های گردشگری دنبال شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان با اشاره به کاهش ۳۴ درصدی آمار خودکشی در استان گفت: انسجام و هماهنگی دستگاه‌ها، افزایش مراکز مشاوره، اجرای طرح نماد، ایجاد مرکز سراج و توسعه فضاهای شاد و بانشاط، از عوامل اصلی این کاهش بوده است.

ربانی‌مهر همچنین با بیان اینکه تویسرکان پیرترین شهرستان استان همدان است، خاطرنشان کرد: اجرای طرح شهر دوستدار سالمند، طرح سلام و تشکیل شورای سالمندی شهرستان در دستور کار جدی قرار دارد.

وی بر ضرورت حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و خواستار توجه ویژه دستگاه‌های اجرایی به طرح‌های آنان شد.

در پایان این نشست، مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان از مرکز نفس شهرستان و دفتر موسسه خیریه سفیران بهشت تویسرکان بازدید کرد.