۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان:

۳۱۶ پرونده تخلف و قاچاق در بخش کشاورزی گیلان تشکیل شد

رشت - رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از انجام بیش از ۲۷۰۰ مورد بازرسی در نیمه نخست سال خبر داد و گفت: در این مدت ۳۱۶ پرونده تخلف صنفی و قاچاق به ارزش بیش از ۳۷۶ میلیون ریال تشکیل شده است.

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد نظارتی بخش کشاورزی در استان گیلان اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریورماه سال جاری، ۲۷۲۳ مورد عملیات بازرسی در سامانه سیمبا توسط بازرسان سازمان جهاد کشاورزی استان ثبت شده است.

وی با بیان اینکه این بازرسی‌ها در راستای رصد بازار و برخورد با تخلفات احتمالی انجام شده است، افزود: از این تعداد ۲۴۰۷ مورد منجر به عدم احراز تخلف شده و در مقابل، ۲۹۸ پرونده تخلف صنفی و تعزیراتی و ۱۸ پرونده مرتبط با کشف کالای قاچاق تشکیل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: مجموع ارزش ریالی این ۳۱۶ پرونده تخلف و قاچاق، ۳۷۶ میلیون و ۲۷۹ هزار ریال برآورد شده است.

محمدی با تاکید بر تداوم اقدامات نظارتی در نیمه دوم سال، تصریح کرد: صیانت از امنیت غذایی و سلامت بازار، از اولویت‌های جهاد کشاورزی است و با هرگونه تخلف، سودجویی و قاچاق کالاهای کشاورزی به صورت قاطع برخورد خواهد شد.

