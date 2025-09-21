ساخت‌ و ساز بی‌ رویه در روستاها تهدیدی برای بافت بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با دهیاران بخش مرکزی این شهرستان، با هشدار نسبت به ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی روستایی گفت: اولویت صدور مجوزهای ساختوساز باید با ساکنان بومی باشد و نباید اجازه داد زمینهای کشاورزی و روستایی به محل ویلاسازی افراد غیربومی تبدیل شود.
وی دهیاران را بازوی اجرایی دولت در حوزه روستایی عنوان کرد و افزود: ما همه سرباز مردم هستیم و افتخار میکنیم که در مسیر خدمت به روستاییان تلاش میکنیم.
میرغضنفری با اشاره به تغییرات مدیریتی در بخشداری مرکزی، ضمن قدردانی از زحمات بخشدار پیشین اظهار داشت: جابجایی مدیران در ساختارهای دولتی امری طبیعی است و امیدوارم بخشدار جدید با همراهی دهیاران، گامهای مؤثری در توسعه متوازن روستاها بردارد.
فرماندار رشت با تأکید بر رعایت ضوابط قانونی در اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: منابع عمومی متعلق به مردم است و باید صرف منافع آنان شود گزارشهایی از نگرانیهای اهالی برخی روستاها در خصوص تغییر کاربریها دریافت کردهایم که دهیاران باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: حفظ روستاهای بکر و زیبای گیلان وظیفه همگانی است. دهیاران و شوراها باید به گونهای عمل کنند که ساختوسازها تنها در راستای نیاز واقعی ساکنان باشد لذا دولت نیز در بازنگری طرحهای هادی همین مسیر را دنبال میکند.
میرغضنفری با اشاره به اهمیت آببندانها، گفت: این منابع ارزشمند میراث گذشتگان ما هستند در وهله نخست باید کارکرد زراعی آنها حفظ شود، اما در کنار آن میتوان از ظرفیتهای گردشگری آنها نیز بهره گرفت؛ البته با این شرط که عوائد حاصل به خود روستا بازگردد.
وی همچنین با اشاره به روستاهایی که فاقد دهیاری هستند، تأکید کرد: باید نگاه ویژهای به این روستاها داشت، چرا که امکان پیگیری مطالبات مردمی در آنها کمتر است. ما نیز از محل منابع شهرستانی تلاش خواهیم کرد تا اقدامات لازم برای آنها انجام شود.
فرماندار رشت در پایان با بیان اینکه رویکرد دولت در حوزه روستایی بر مبنای رفاه، همگرایی و همدلی» است، گفت: «نگاه ما همراهی و حمایت از دهیاران است و اعتقاد داریم با صبوری، تعامل و وحدت میتوانیم منافع مردم را تأمین کنیم.
