عشق به وطن و دین، سرمایه بزرگ نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار افضلی صبح امروز در آئین رسمی بازگشایی مدارس استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت، سلامت، مقاومت و خدمت، به‌ویژه ۲۵۰۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی، بهار تعلیم و تربیت و سنگر علم و دانش است و این روز عزیز را به دانش‌آموزان، اولیای آنان و فرهنگیان تبریک عرض می‌کنم.

وی با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان در منظومه فکری مقام معظم رهبری، افزود: این قشر عظیم و ارزشمند، آینده‌سازان انقلاب اسلامی و امیدهای نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و همواره مورد توجه ویژه رهبر معظم انقلاب قرار داشته‌اند.

سردار افضلی با بیان اینکه تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس، حامل پیام‌های مهمی است، گفت: دشمنان در آغاز جنگ تحمیلی، خاک، استقلال و انقلاب نوپای ایران را هدف قرار داده بودند، اما امروز جمهوری اسلامی ایران با عزت و اقتدار در سطح جهانی شناخته می‌شود و پرچم آن با افتخار برافراشته است.

فرمانده سپاه استان با اشاره به اجرای طرح ملی «اقتدار» در سراسر کشور، تصریح کرد: برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی در مدارس، نماد عزت ملی و یادآور فداکاری شهدایی است که با عشق به وطن و دین، جان خود را فدای آرمان‌های انقلاب کردند.

وی با نقل خاطره‌ای از یک افسر عراقی در دوران جنگ تحمیلی، به روحیه ایثار و معنویت جوانان بسیجی اشاره کرد و گفت: آن نوجوان اسیر، با جمله‌ای کوتاه اما عمیق، دشمن را شرمنده کرد: «نه سن سربازی پایین آمده، نه امام دست به دامن من شده؛ بلکه سن عاشقی پایین آمده.»

سردار افضلی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مدارس، از مدیرکل آموزش و پرورش استان خواست تا وصیت‌نامه شهید ناصرالدین باغانی، که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته، در برنامه‌های درسی و موضوعات انشای دانش‌آموزان گنجانده شود.