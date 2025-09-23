سردار رضایی: مدرسه و مسجد دو رکن اصلی تربیت در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح سه شنبه در مراسم بازگشایی مدارس استان که همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار شد، با آغاز سخنان خود، ابتدا به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و شهدای کردستان پرداخت.

سردار رضایی با اشاره به شهدای بزرگوار استان کردستان، از جمله ۳۶ هزار شهید و بیش از ۵۰۰۰ شهید زن استان، گفت: این امنیتی که امروز در کشور عزیزمان و به‌ویژه در استان کردستان برقرار است، حاصل خون شهدای بزرگوار و مجاهدت‌های رزمندگان است، به ویژه شهدای کردستان که بسیاری از آنان از اهل سنت بودند و جان خود را فدای امنیت کشور کردند.

وی همچنین از خانواده‌های شهدای کردستان به‌ویژه شهدای زن استان تقدیر کرد و افزود: بیش از نیمی از شهدای اهل سنت کشور عزیز ما از استان کردستان هستند و این افتخار، نشان از غیرت، ایثار، شجاعت و از خودگذشتگی زنان و مردان کردستان دارد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر اهمیت علم و وحدت، خطاب به دانش‌آموزان گفت: دشمنان ما از علم و دانش مردم می‌ترسند و همانطور که اشاره شد، دشمنان در پی ترور دانشمندان ما هستند، چرا که علم قدرت می‌آفریند و پایه‌گذار تمامی اقتدارهاست و شما دانش‌آموزان عزیز باید از این فرصت استفاده کنید و در مسیر علم و دانش پیش بروید.

سردار رضایی در ادامه با اشاره به شعار «العلم سلطان» گفت: علم، قدرت می‌آفریند و پایه‌گذار تمامی قدرت‌هاست. ادامه اقتدار جمهوری اسلامی ایران و حفظ امنیت کشور، توسط شما دانش‌آموزان عزیز شکل خواهد گرفت و هم‌زمان با علم‌آموزی، شما باید به تربیت صحیح و ارتقا اخلاق و ایمان خود توجه کنید.

فرمانده سپاه کردستان افزود: مدرسه و مسجد، دو رکن اصلی تربیت در جامعه ما هستند و شهدای ما در طول دوران انقلاب و دفاع مقدس، تربیت‌شده در این دو مکان بودند و مدرسه به ما آموخت که چگونه بیندیشیم، چگونه آینده نظام خود را تضمین کنیم و چگونه در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.

وی اذعان کرد: مسجد نیز محل تربیت روحی و معنوی است که ما باید از آن بهره‌برداری کنیم تا در آینده بتوانیم برای کشور و انقلاب مفید باشیم.

سردار رضایی در پایان با دعا برای سلامتی و موفقیت همگان، از همه دانش‌آموزان خواست که از فرصتی که در اختیار دارند به‌طور کامل استفاده کنند و در راستای حفظ و ارتقا ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع از این مرز و بوم، گام بردارند.

وی همچنین از تمامی شهدای معلم و دانش‌آموزان که در دوران دفاع مقدس جان خود را فدای کشور کردند، یاد کرد و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) سخنان خود را به پایان رساند.