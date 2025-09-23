  1. بین الملل
نخستین تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه از زمان آغاز لشکرکشی

منابع صهیونیستی به ثبت نخستین تلفات ارتش این رژیم در شهر غزه از زمان لشکرکشی به این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، ایتای بلومنتال خبرنگار صهیونیست در گفتگو با شبکه کان تاکید کرد که بعد از ظهر روز گذشته نیروهای مقاومت فلسطین یک موشک ضد زره به سمت تانک ارتش رژیم صهیونیستی در شهر غزه شلیک کردند.

این عملیات منجر به هلاکت یک سرگرد صهیونیست به نام شاحار بوزغلو شد.

بلومنتال تصریح کرد که با به هلاکت رسیدن این نظامی صهیونیست، نخستین تلفات ارتش صهیونیستی از زمان لشکرکشی به شهر غزه طی ۲ هفته گذشته تاکنون ثبت شد.

روز گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی از زخمی شدن پنج نظامی این رژیم در غزه بر اثر شلیک موشک ضدزره مبارزان مقاومت فلسطین خبر دادند.

