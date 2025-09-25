  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۲

هلاکت یک نظامی صهیونیست با گلوله تک‌تیرانداز فلسطینی در غزه

هلاکت یک نظامی صهیونیست با گلوله تک‌تیرانداز فلسطینی در غزه

یک تک تیرانداز فلسطینی، موفق شد از راه دور یک نظامی صهیونیست را هدف قرار داده و او را از پای در آورد. وی در ادامه موفق به عقب نشینی از منطقه عملیاتی خود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یک نظامی خود وابسته به تیپ ویژه ناحال در درگیری‌های شمال نوار غزه خبر داد.

وبگاه خبری «تایم آف اسرائیل» با اشاره به تحقیقات اولیه ارتش در این خصوص اعلام کرد که نظامی کشته شده، نگهبانی در یکی از نقاط حفاظتی در اردوگاه را در اختیار داشت که هدف حمله تک تیرانداز فلسطینی قرار گرفت.

ارتش صهیونیستی اعلام کرد که نظامی مذکور از فاصله دور هدف حمله تک تیرانداز قرار گرفته است و فردی که اقدام به انجام این عملیات کرده، موفق به عقب نشینی شده است.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ارتش بلافاصله منطقه را پاکسازی کرد، اما نتوانست مجری این عملیات را پیدا کند. صهیونیست‌ها بلافاصله منطقه را زیر آتش سنگین خود گرفتند، اما در دستیابی به هدف خود ناکام ماندند.

کد خبر 6601225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها