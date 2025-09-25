به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت یک نظامی خود وابسته به تیپ ویژه ناحال در درگیری‌های شمال نوار غزه خبر داد.

وبگاه خبری «تایم آف اسرائیل» با اشاره به تحقیقات اولیه ارتش در این خصوص اعلام کرد که نظامی کشته شده، نگهبانی در یکی از نقاط حفاظتی در اردوگاه را در اختیار داشت که هدف حمله تک تیرانداز فلسطینی قرار گرفت.

ارتش صهیونیستی اعلام کرد که نظامی مذکور از فاصله دور هدف حمله تک تیرانداز قرار گرفته است و فردی که اقدام به انجام این عملیات کرده، موفق به عقب نشینی شده است.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که ارتش بلافاصله منطقه را پاکسازی کرد، اما نتوانست مجری این عملیات را پیدا کند. صهیونیست‌ها بلافاصله منطقه را زیر آتش سنگین خود گرفتند، اما در دستیابی به هدف خود ناکام ماندند.