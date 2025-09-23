  1. استانها
  2. اصفهان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۹

اقتصاد مقاومتی و انرژی پاک راهبرد ایران در مقابله با جنگ اقتصادی

اقتصاد مقاومتی و انرژی پاک راهبرد ایران در مقابله با جنگ اقتصادی

اصفهان-نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی گفت: ایران با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و توسعه انرژی تجدیدپذیر قدرت مقابله با فشارهای اقتصادی جهانی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قاسمی امروز سه‌شنبه در آئین پیش راه‌اندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در شهرک صنعتی رازی و کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی، با بیان اهمیت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران با ایمان و تبعیت از رهبری در برابر فشارهای جهانی ایستادگی کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تکیه بر اقتصاد مقاومتی افزود تحقق حکمرانی خوب اقتصادی تنها با همکاری بخش دولتی و خصوصی ممکن است و این پروژه نمونه‌ای بارز از هم‌افزایی بخش‌ها برای تقویت زیرساخت‌های کشور در حوزه انرژی و صنعت است.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی درباره مدیریت منابع آب افزود: این مجموعه با استفاده از آب فاضلاب طی ۱۵ کیلومتر، روزانه ۹۰ لیتر بر ثانیه را به چرخه تأمین آب زیرزمینی بازمی‌گرداند که نمونه‌ای موفق از بهره‌وری بهینه منابع آب در صنایع است.

وی ضمن تقدیر از طراحان و مجریان پروژه تأکید کرد این اقدامات نقش مهمی در توسعه پایدار کشور خواهند داشت و نمونه‌ای از دوراندیشی و برنامه‌ریزی صحیح در صنعت و انرژی محسوب می‌شوند.

کد خبر 6598770

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها