اقتصاد مقاومتی و انرژی پاک راهبرد ایران در مقابله با جنگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب قاسمی امروز سهشنبه در آئین پیش راهاندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان واقع در شهرک صنعتی رازی و کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی، با بیان اهمیت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران با ایمان و تبعیت از رهبری در برابر فشارهای جهانی ایستادگی کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تکیه بر اقتصاد مقاومتی افزود تحقق حکمرانی خوب اقتصادی تنها با همکاری بخش دولتی و خصوصی ممکن است و این پروژه نمونهای بارز از همافزایی بخشها برای تقویت زیرساختهای کشور در حوزه انرژی و صنعت است.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی درباره مدیریت منابع آب افزود: این مجموعه با استفاده از آب فاضلاب طی ۱۵ کیلومتر، روزانه ۹۰ لیتر بر ثانیه را به چرخه تأمین آب زیرزمینی بازمیگرداند که نمونهای موفق از بهرهوری بهینه منابع آب در صنایع است.
وی ضمن تقدیر از طراحان و مجریان پروژه تأکید کرد این اقدامات نقش مهمی در توسعه پایدار کشور خواهند داشت و نمونهای از دوراندیشی و برنامهریزی صحیح در صنعت و انرژی محسوب میشوند.
