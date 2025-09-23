هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل؛ نیویورک میزبان «یک هفته سطح بالا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رهبران بین‌المللی قرار است طی یک هفته، درباره چالش‌های اصلی جهانی از جمله تحکیم صلح، توسعه پایدار، حفاظت از حقوق بشر، برابری جنسیتی، مدیریت هوش مصنوعی، مبارزه با بیماری‌های عفونی و اختلالات روانی، و همچنین تأثیرات تغییرات اقلیمی، بحث و تبادل نظر کنند.

این رویداد یک هفته‌ای به مناسبت هشتادمین سالروز تاسیس سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و موضوع اصلی آن «در کنار هم، بهتریم: ۸۰ سال و فراتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر» است.

نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ناظرانی از واتیکان و دولت فلسطین، و همچنین اتحادیه اروپا در مناظره‌های آتی شرکت خواهند کرد.

سخنرانی‌ها توسط سران کشورها، دولت‌ها و هیئت‌های بین‌المللی ایراد خواهد شد. جلسات سطح بالا، همراه با صدها دیدار دوجانبه و رویدادهای موضوعی در حاشیه مجمع، از ۲۳ تا ۲۹ سپتامبر(اول تا هفتم مهر)- با یک روز تعطیلی برنامه‌ریزی‌شده در روز یکشنبه- برگزار می‌شود.

افتتاحیه

مناظره عمومی با سخنرانی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و آنالنا بربوک، رئیس هشتادمین مجمع عمومی این نهاد بین‌المللی، آغاز خواهد شد.

لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، به عنوان اولین نفر در جمع رهبران جهان سخنرانی خواهد کرد که دلیل آن ادای احترام به یک سنت دیرینه است. ریشه این سنت به زمانی برمی‌گردد که اسوالدو آرانیا، نماینده برزیل ئ وزیر خارجه وقت این کشور آمریکای لاتین، در سال ۱۹۴۷ ریاست نخستین و دومین جلسه ویژه مجمع عمومی را بر عهده داشت. پس از رئیس‌ جمهور برزیل، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا، سخنرانی خواهد کرد.

حدود ۳۰ سخنران در روز اول سخنرانی خواهند کرد که از جمله آنها می‌توان به سران کشورهای آرژانتین، ویتنام، ایران، اردن، قطر، لهستان، صربستان، ترکیه و سایر کشورها اشاره کرد. در روز دوم، حدود ۴۰ سخنران ز جمله رؤسای جمهور فرانسه، اوکراین، فنلاند و اسلواکی حضور خواهند داشت.

مشارکت روسیه

هیئت روسیه به ریاست سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور در مجمع امسال حضور خواهد داشت که قرار است در تاریخ ۲۷ سپتامبر سخنرانی کند. لاوروف همچنین در دیدارهای چندجانبه در چهارچوب بریکس، سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO)، «گروه بیست» و «گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد» شرکت خواهد کرد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پیش‌تر به تاس گفته بود که مطابق معمول، ده‌ها دیدار دوجانبه و چندجانبه با لاوروف شامل دیدار با طرف آمریکایی در حال برنامه‌ریزی است.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دقایقی قبل به منظور حضور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد.

پزشکیان به همراه هیئت همراه برای حضور و سخنرانی در هشتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته و قرار است تا در این سفر دیدارها و ملاقات‌هایی با سران کشورهای اروپایی، منطقه و اعضای بریکس و شانگهای صورت گیرد.