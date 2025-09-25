عارف کلیات سند برنامه ملی گذر مرز به مرز را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در اجرای بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، روز چهارشنبه دوم مهرماه به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در محل دفتر وی برگزار شد.
در این نشست، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر ستاد ملی گذر مرز به مرز، گزارشی از سیمای «ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران» ارائه کرد و متن پیشنویس سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان جلسه و پس از استماع نظرات اعضا و جمعبندی معاون اول رئیسجمهور، ضمن تأیید کلیات سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) مقرر شد تمامی دستگاهها، حداکثر ظرف یک هفته نظرات تکمیلی خود را طبق پیوست برای جمعبندی و طی مراحل استصوابی و ابلاغ، به دبیرخانه ستاد ارسال کنند.
